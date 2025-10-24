"Финам" повысил рейтинг акций Ozon до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Ozon с "держать" до "покупать" с целевой ценой 4826 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 16,7% с текущих уровней, ообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"В преддверии приостановки торгов на фоне процедуры редомициляции цена расписок Ozon снизилась от годового максимума и на момент закрытия составляла 4135 руб., что формирует апсайд 16,7% к нашей ранее установленной целевой цене 4826 руб., - отмечает эксперт. - Дальнейшая динамика акций после возобновления торгов остается неопределенной: мы не исключаем давления на котировки из-за негативных рыночных и макроэкономических факторов. Вместе с тем считаем возможные просадки отличной возможностью для среднесрочных и долгосрочных инвесторов увеличить долю в быстрорастущем онлайн-ритейлере с сильными фундаментальными драйверами".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.