ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Норникеля

Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 155 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков.

"Норникель" опубликовал производственные результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2025 года:

- Никель 53,6 тыс. т (+18% кв/кв); 140,4 тыс. т (-4% г/г);

- Медь 100,1 тыс. т (-4% кв/кв); 313,3 тыс. т (-4% г/г);

- Платина 149 тыс. унц. (-6% кв/кв); 484 тыс. унц. (-7% г/г);

- Палладий 617 тыс. унц. (-6% кв/кв); 2016 тыс. унц. (-6% г/г).

"Норникель" в 3 квартале смог нарастить производство лишь никеля за счет накопленных в межнавигационную паузу запасов руды, по остальным металлам - сдержанно негативная динамика, - отмечают эксперты банка. - По итогам 9 месяцев ситуация с выплавкой также развивается в умеренно негативном ключе. Отсутствие органического роста - традиционная болевая точка инвесткейса компании".

Однако позитивный взгляд аналитиков ПСБ на финпоказатели "Норникеля" поддерживает благоприятная ценовая конъюнктура мировых рынков: даже несмотря на крепкий рубль, рублевая стоимость металлов, производимых "Норникелем", кроме никеля, повышается.

В предположении развития движения курса юаня к 12+ руб. (а доллара - к 86+ руб.) стратеги ждут роста чистой прибыли "Норникеля" по итогам года на 15-22%.

