ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку в декабре на уровне 16,5% - Freedom Finance Global

ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку в декабре без изменений, на уровне 16,5% годовых, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Банк России на плановом заседании 24 октября снизил ключевую ставку в четвертый раз с начала года, ограничившись ее пересмотром лишь на 0,5%, до 16,5% годовых, напоминает аналитик.

Сдержанное решение, по мнению эксперта, объясняется предстоящим с 1 января 2026 года повышением НДС, что станет заметным проинфляционным фактором. Обновленный среднесрочный ориентир Банка России предусматривает ставку в пределах 13-15% годовых, что предполагает ее более постепенную, чем в текущем году, корректировку.

"Из сопроводительного комментария к сегодняшнему заседанию следует, что многие проинфляционные риски сохраняются, а в конце текущего и начале следующего года инфляционное давление может усилиться, - указывает Мильчакова в комментарии. - Таким образом, регулятор ужесточил сигнал для рынков. С учетом этого не исключаем, что в декабре ставка будет оставлена без изменений. Рубль отреагировал на итоги заседание Банка России укреплением к мировым резервным валютам, а индекс Мосбиржи на этом фоне упал на 1,3%".

