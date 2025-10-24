Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев - более 50% - ПСБ

Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев составляет более 50%, сообщается в комментарии аналитика банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2025 года:

- кредитный портфель ЮЛ: +0,7% кв./кв., +3,6% с нг;

- кредитный портфель ФЛ: -1% кв./кв., -4,8% г/г;

- чистый процентный доход (ЧПД): 121,1 млрд руб. (-9,6% г/г);

- чистый комиссионный доход (ЧКД): 80,6 млрд руб. (+8,6% г/г);

- создание резервов: 11,4 млрд руб. (-62% г/г);

- чистая прибыль: 100,0 млрд руб. (+2,1% г/г).

"Наиболее пострадавший от повышения ключевой ставки показатель ВТБ продолжает постепенно восстанавливаться - процентная маржа (NIM) за III кв. увеличилась до 1,5% с 1,2% во II кв. и 0,7% за I кв. 2025 года, - отмечает Грицкевич. - В результате по основному доходу (ЧПД+ЧКД) ВТБ в III кв. практически вернулся к уровню прошлого года (-3% г/г)".

Аналитик считает планы ВТБ на 2025 год по прибыли в 500 млрд рублей реализуемыми, рассчитывая в дальнейшем на поддержку показателей банка со стороны снижения ключевой ставки.

"Оцениваем справедливую стоимость акций ВТБ на ближайшие 12 месяцев на уровне 107 рублей с потенциалом роста более 50%", - резюмирует стратег банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.