Рубль днем ускорил темпы роста в паре с юанем после повышения прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с...
 
Набиуллина и Минэкономразвития: два взгляда на инфляцию и ДКП
Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она отметила, что текущие темпы роста цен в сентябре ускорились, что в основном связано с...
 
Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний
Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом...
 
24 октября 2025 года 15:18

Рубль днем ускорил темпы роста в паре с юанем после повышения прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы

Москва. 24 октября. Китайский юань понижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растет, отыгрывая повышение прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы. Ранее рубль не отреагировал на снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), так как такое решение было ожидаемо рынком среди других возможных вариантов.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2875 руб., что на 8,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 57 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,94 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 90 копеек, до 93,81 руб./EUR1.

Совет директоров Банка России четвертый раз подряд принял решение снизить ключевую ставку - на 50 б.п., до 16,5% годовых. Большинство аналитиков полагали, что ставка останется неизменной, при этом часть экономистов допускали ее снижение шагом в 50 или 100 б.п.

"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, отмечает регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в релизе.

Одновременно, как следует из обновленного макроэкономического прогноза регулятора, Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%.

С 27 октября и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4-16,5% (с 28 июля она ожидалась в размере 16,3-18,0%).

Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13% ранее.

Прогноз по средней ставке на 2027 и 2028 годы остался на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Вероятна нейтрально-позитивная реакция рынков на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых на заседании 24 октября, говорится в комментарии аналитика компании "Солид брокер" Дмитрия Донецкого.

"Удивительно, но рынок был в основном разделен на тех, кто ждал сохранения ставки на уровне 17% и тех, кто ждал снижения до 16%, - отмечает эксперт. - ЦБ частично удовлетворил и первых, и вторых, но самое важное даже не это, а повышение прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год с 12-13% до 13-15%. В соответствии с ранними прогнозами, это почти реализация проинфляционного сценария ЦБ (14-16%), который рынок уже заложил после 12 сентября, и вследствие чего мы видели падение рынка акций и длинных ОФЗ. Получается, что ухудшение прогноза уже в цене. Так что мы ждем нейтрально-позитивной реакции рынков".

Почему регулятор не снизил ставку сразу на 1 п.п. и решил пересмотреть прогноз? По мнению Донецкого, основная причина - это кратковременный всплеск инфляции и инфляционных ожиданий из-за повышения НДС, риски по внешней торговле (нефтью) и разовые факторы в виде скачка цен на топливо.

Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу, восстановив понесенные ранее потери, и могут завершить неделю самым значительным подъемом с начала июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $66,71 за баррель, что на 1,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,2%, до $62,53 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $65,41 за баррель, на WTI - до $61,21 за баррель.

По итогам сессии в четверг обе марки нефти подорожали более чем на 5% на опасениях относительно достаточности предложения на рынке, усилившихся на новостях о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH).

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, тогда как крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

Между тем министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за санкций, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Участники рынка продолжают следить за динамикой американо-китайских торговых отношений. Белый дом подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


