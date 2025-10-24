.
24 октября 2025 года 15:26
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финсектора и IT-компаний в 4К25 - ПСБ
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финансового сектора и IT-компаний в 4 квартале текущего года, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 4К25. "Период безыдейности на рынке акций затягивается в условиях вхождения российской экономики в фазу, пусть и плавного, замедления роста, - отмечают эксперты. - Этому способствуют более пологая траектория снижения ключевой ставки и ужесточение экономической политики из-за растущего дефицита госбюджета, слабой конъюнктуры рынка нефти и отсутствия геополитического позитива. Все это оказывает давление на рынок, а фактор геополитики также поддерживает его высокую волатильность. При этом в IV квартале фундаментальной поддержкой могут стать дальнейшее смягчение ДКП и ослабление рубля". По мнению стратегов банка, хотя потенциал снижения рынка и выглядит ограниченным, пока наращивание среднесрочных позиций даже в очень привлекательных с фундаментальной точки зрения бумагах остается рискованным. "Мы ожидаем, что начало фазы улучшения видов на корпприбыли (и, как следствие, оживления спроса на акции) и устойчивость тренда на снижение ключевой ставки сформируются в рамках II квартала следующего года, - прогнозируют в ПСБ. - Это позволит индексу Мосбиржи начать уверенно сокращать недооценку и реализовать в следующем году потенциал роста". В конце года на рынке акций аналитики рекомендуют консервативным инвесторам фокусироваться на бумагах компаний, способных контролировать расходную часть и демонстрировать устойчивость доходов в условиях завышенных ставок и ослабления внутреннего спроса, а также на редких интересных дивидендных историях. Они предпочитают "фишки" финансового сектора и hi-tech с понятными идеями, из экспортеров - компании вне нефтяного сектора с сильными рынками сбыта. Бенефициары снижения ставки и геополитики и менее ликвидные бумаги без мощных внутренних идей, по мнению стратегов банка, выглядят весьма рискованными вложениями. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
