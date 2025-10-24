Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финсектора и IT-компаний в 4К25 - ПСБ

Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финансового сектора и IT-компаний в 4 квартале текущего года, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 4К25.

"Период безыдейности на рынке акций затягивается в условиях вхождения российской экономики в фазу, пусть и плавного, замедления роста, - отмечают эксперты. - Этому способствуют более пологая траектория снижения ключевой ставки и ужесточение экономической политики из-за растущего дефицита госбюджета, слабой конъюнктуры рынка нефти и отсутствия геополитического позитива. Все это оказывает давление на рынок, а фактор геополитики также поддерживает его высокую волатильность. При этом в IV квартале фундаментальной поддержкой могут стать дальнейшее смягчение ДКП и ослабление рубля".

По мнению стратегов банка, хотя потенциал снижения рынка и выглядит ограниченным, пока наращивание среднесрочных позиций даже в очень привлекательных с фундаментальной точки зрения бумагах остается рискованным.

"Мы ожидаем, что начало фазы улучшения видов на корпприбыли (и, как следствие, оживления спроса на акции) и устойчивость тренда на снижение ключевой ставки сформируются в рамках II квартала следующего года, - прогнозируют в ПСБ. - Это позволит индексу Мосбиржи начать уверенно сокращать недооценку и реализовать в следующем году потенциал роста".

В конце года на рынке акций аналитики рекомендуют консервативным инвесторам фокусироваться на бумагах компаний, способных контролировать расходную часть и демонстрировать устойчивость доходов в условиях завышенных ставок и ослабления внутреннего спроса, а также на редких интересных дивидендных историях. Они предпочитают "фишки" финансового сектора и hi-tech с понятными идеями, из экспортеров - компании вне нефтяного сектора с сильными рынками сбыта.

Бенефициары снижения ставки и геополитики и менее ликвидные бумаги без мощных внутренних идей, по мнению стратегов банка, выглядят весьма рискованными вложениями.

