Снижение ключевой ставки - драйвер для роста облигаций - "БКС МИ"

От снижения ключевой ставки ЦБ в первую очередь выигрывают длинные облигации с фиксированной доходностью, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

Банк России не стал делать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), но уменьшил шаг до 0,5 п.п., в итоге ставка 16,5%, денежный рынок закладывал именно такое снижение, отмечают эксперты. Несмотря на высокие темпы роста зарплат и динамику инфляции, регулятор обратил внимание на снижение экономической активности и замедление темпов кредитования.

"От снижения ставки в первую очередь выигрывают длинные облигации с фиксированной доходностью, - указывают стратеги БКС. - Высоконадежные длинные ОФЗ перед заседанием предлагали порядка 14,5-15% к погашению - необоснованно много для ключевой в 16,5%, значит, в ближайшее время цены на такие инструменты должны расти. В облигациях 2-го эшелона (кредитный рейтинг А и ниже) можно зафиксировать еще большую доходность и тем самым обогнать рынок. Ставки денежного рынка в ближайшем будущем должны снизиться, что делает длинные облигации с фиксированным купоном лучшими из лучших".

