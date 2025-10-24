.
Мнения аналитиков
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с...
 
Набиуллина и Минэкономразвития: два взгляда на инфляцию и ДКП
Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она отметила, что текущие темпы роста цен в сентябре ускорились, что в основном связано с...
 
Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний
Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом...
 
24 октября 2025 года 12:46

Цена акций "Газпром нефти" может понизиться на 10-15% на горизонте года - Freedom Finance Global

Котировки акций "Газпром нефти" могут продолжить снижение в диапазоне 10-15% от текущего уровня на горизонте года на фоне сохраняющихся макроэкономических, геополитических и долговых рисков, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эмитент увеличил объем размещения облигаций серии 005Р-02R с переменным купоном до 57 млрд рублей с изначально планировавшихся не менее 30 млрд рублей. Купонный доход по этим бумагам будет привязан к ключевой ставке Банка России с ориентиром премии в 150 базисных пунктов. Размещение запланировано на 28 октября, срок обращения облигаций три с половиной года, с ежемесячными выплатами купонов.

Динамика размещения корпоративных облигаций "Газпром нефти" за последние годы показывает заметное увеличение эмиссий, особенно начиная с 2023 года, констатирует эксперт инвесткомпании. Это связано с необходимостью поддержания инвестиционной программы и перестройкой долгового портфеля в условиях высокой ключевой ставки Банка России и санкционных ограничений на внешние заимствования.

Рост объема долговых бумаг компании также отражает стремление обеспечить ликвидность и реализовать задуманные инвестпроекты в кратчайшие сроки, не дожидаясь смягчения монетарной политики ЦБ, отмечает Чернов.

Однако, обращает внимание он, наращивание долговой нагрузки несет определенные риски для финансовой устойчивости "Газпром нефти" и может оказать давление на стоимость ее акций в краткосрочной перспективе.

"Долговая нагрузка "Газпром нефти" в текущий момент остается низкой. По итогам первого полугодия 2025 года он остался с коэффициентом чистого долга к EBITDA около 0,74x, что приближает компанию к верхнему пределу комфортного уровня обслуживания долга, - пишет Чернов в обзоре. - При этом свободный денежный поток ограничен, а растущие капитальные расходы и нестабильная макроэкономическая конъюнктура создают дополнительные вызовы. С учетом этих обстоятельств прогноз на двенадцать месяцев по акциям эмитента скорее негативен. Думаем, что возможно продолжение снижения котировок бумаг в диапазоне 10-15% на фоне сохраняющихся макроэкономических, геополитических и долговых рисков".

Инвесторам стоит учитывать повышенную волатильность и осторожно оценивать уровень риска при инвестировании, заключает Чернов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Селигдара на уровне 62 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" и прогнозную цену на уровне 62 руб. за бумагу по итогам анализа операционных результатов компании за 9 месяцев 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Российский производитель золота и олова опубликовал операционные...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:46
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 993 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 993 рубля за штуку на горизонте 1 месяца, что предполагает потенциал роста до 9,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Смирнова. "Акции "Самолета" отскочили от поддержки 866 руб., которая...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:30
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев - более 50% - ПСБ
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев составляет более 50%, сообщается в комментарии аналитика банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2025 года: - кредитный портфель ЮЛ: +0,7% кв./кв., +3,6% с нг; - кредитный портфель ФЛ: -1%...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:00
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, исключив ЛУКОЙЛ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив "ЛУКОЙЛ". Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "Осенний дивидендный сезон подошел к концу. Среди компаний из подборки выплата уже состоялась...    читать дальше
24 октября 2025 года 15:41
SberCIB оставил без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации
алитики SberCIB Investment Research оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии. Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп",...    читать дальше
24 октября 2025 года 15:26
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финсектора и IT-компаний в 4К25 - ПСБ
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финансового сектора и IT-компаний в 4 квартале текущего года, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 4К25. "Период безыдейности на рынке акций затягивается в условиях вхождения российской экономики в фазу, пусть и плавного,...    читать дальше
24 октября 2025 года 15:18
Рубль днем ускорил темпы роста в паре с юанем после повышения прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы
Москва. 24 октября. Китайский юань понижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растет, отыгрывая повышение прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы. Ранее рубль не отреагировал на снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), так как такое решение было ожидаемо рынком среди других возможных вариантов.    читать дальше
24 октября 2025 года 14:55
Вероятна нейтрально - позитивная реакция рынков на снижение ставки ЦБ РФ до 16,5% - "Солид Брокер"
позитивная реакция рынков на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых на заседании 24 октября, говорится в комментарии аналитика "Солид Брокер" Дмитрия Донецкого. "Удивительно, но рынок был в основном разделен на тех, кто ждал сохранения ставки на уровне 17% и тех, кто ждал снижения до 16%,...    читать дальше
24 октября 2025 года 14:30
Снижение ключевой ставки - драйвер для роста облигаций - "БКС МИ"
От снижения ключевой ставки ЦБ в первую очередь выигрывают длинные облигации с фиксированной доходностью, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". Банк России не стал делать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), но уменьшил шаг до 0,5 п.п., в итоге ставка 16,5%,...    читать дальше
24 октября 2025 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,9%, стоп-приказ: 3719 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент развивает собственные...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:37
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Полюса и НОВАТЭКа
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" (прогнозная стоимость составляет 2800 рублей за штуку) и "НОВАТЭКа" (прогнозная стоимость - 1410 рублей за штуку), сообщается в обзоре экспертов брокера. "Мы не думаем, что санкции от ЕС окажут серьезное влияние на бизнес "Полюса",...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:15
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Считаем операционные результаты за сентябрь нейтральными. Среди позитивных моментов отмечаем неплохие темпы прироста...    читать дальше
24 октября 2025 года 12:15
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент выпустил операционные результаты за III квартал 2025 года. "Норникель" показывает в целом...    читать дальше
24 октября 2025 года 11:47
Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson) в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают представленные предварительные данные эмитента по выручке по итогам девяти месяцев...    читать дальше
24 октября 2025 года 11:18
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Норникеля
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Компания показала нейтральные операционные результаты и подтвердила прогнозы на 2025 год. Можно ожидать умеренный рост производства палладия и...    читать дальше
