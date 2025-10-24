Цена акций "Газпром нефти" может понизиться на 10-15% на горизонте года - Freedom Finance Global

Котировки акций "Газпром нефти" могут продолжить снижение в диапазоне 10-15% от текущего уровня на горизонте года на фоне сохраняющихся макроэкономических, геополитических и долговых рисков, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эмитент увеличил объем размещения облигаций серии 005Р-02R с переменным купоном до 57 млрд рублей с изначально планировавшихся не менее 30 млрд рублей. Купонный доход по этим бумагам будет привязан к ключевой ставке Банка России с ориентиром премии в 150 базисных пунктов. Размещение запланировано на 28 октября, срок обращения облигаций три с половиной года, с ежемесячными выплатами купонов.

Динамика размещения корпоративных облигаций "Газпром нефти" за последние годы показывает заметное увеличение эмиссий, особенно начиная с 2023 года, констатирует эксперт инвесткомпании. Это связано с необходимостью поддержания инвестиционной программы и перестройкой долгового портфеля в условиях высокой ключевой ставки Банка России и санкционных ограничений на внешние заимствования.

Рост объема долговых бумаг компании также отражает стремление обеспечить ликвидность и реализовать задуманные инвестпроекты в кратчайшие сроки, не дожидаясь смягчения монетарной политики ЦБ, отмечает Чернов.

Однако, обращает внимание он, наращивание долговой нагрузки несет определенные риски для финансовой устойчивости "Газпром нефти" и может оказать давление на стоимость ее акций в краткосрочной перспективе.

"Долговая нагрузка "Газпром нефти" в текущий момент остается низкой. По итогам первого полугодия 2025 года он остался с коэффициентом чистого долга к EBITDA около 0,74x, что приближает компанию к верхнему пределу комфортного уровня обслуживания долга, - пишет Чернов в обзоре. - При этом свободный денежный поток ограничен, а растущие капитальные расходы и нестабильная макроэкономическая конъюнктура создают дополнительные вызовы. С учетом этих обстоятельств прогноз на двенадцать месяцев по акциям эмитента скорее негативен. Думаем, что возможно продолжение снижения котировок бумаг в диапазоне 10-15% на фоне сохраняющихся макроэкономических, геополитических и долговых рисков".

Инвесторам стоит учитывать повышенную волатильность и осторожно оценивать уровень риска при инвестировании, заключает Чернов.

