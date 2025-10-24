"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент выпустил операционные результаты за III квартал 2025 года.

"Норникель" показывает в целом стабильную динамику производства и придерживается годовых прогнозов выпуска. Поэтому мы считаем отчетность нейтральной. Сохраняем "нейтральный" взгляд (прогнозная цена бумаги - 150 рублей за штуку), - указывают эксперты. - Сейчас в спотовых ценах мультипликатор Р/Е находится на уровне 11х против исторических 8,1х. Мы полагаем, что основными драйверами нормализации мультипликатора будут дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и потенциальное ослабление рубля на горизонте года".

