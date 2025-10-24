Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson) в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты нейтрально оценивают представленные предварительные данные эмитента по выручке по итогам девяти месяцев 2025 года.

"Бизнес компании продолжает расти двухзначными темпами, но темп роста несколько ниже наших ожиданий, также бизнес сталкивается с давлением на маржинальность из-за роста затрат. В данный момент считаем, что рынок в целом справедливо оценивает акции Henderson", - пишут аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.