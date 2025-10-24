"Финам" понизил рейтинг акций Thermo Fisher Scientific до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Thermo Fisher Scientific с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $575 за штуку, после рассмотрения отчетности эмитента за 3К25, а также с учетом динамичного роста цены бумаг за последние месяцы, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за последний месяц принесли доходность в размере 18% благодаря двум ключевым событиям. Во-первых, компания заключила крупное производственное соглашение с биотехнологической фирмой Vaxcyte на сумму до $1 млрд, что обеспечит загрузку производственных мощностей Thermo Fisher, - отмечает эксперт. - Во-вторых, компания объявила о стратегическом партнерстве с BenchSci, фирмой в области AI для нужд R&D. Эти новости значительно повысили доверие инвесторов к устойчивости бизнеса Thermo Fisher".

"Отчетность за 3К25 превзошла прогнозы как по выручке, так и по чистой прибыли, при этом компания вновь повысила прогнозы на 2025 год, несмотря на беспокойства в отрасли, связанные с политикой Дональда Трампа, - пишет Саидова. - Вместе с тем прогнозы на 2025 год увеличены не столь крупно, чтобы это повлияло на нашу оценку компании, которая в настоящий момент уже не выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, P/S и EV/EVITDA (NTM) составляет лишь 1,4%".

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики

