Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
ЦБ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0%
Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он снизил ключевую ставку до 16,5% с...
 
Набиуллина и Минэкономразвития: два взгляда на инфляцию и ДКП
Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Она отметила, что текущие темпы роста цен в сентябре ускорились, что в основном связано с...
 
Для мониторинга цен будут использовать налоговые данные компаний
Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок - законопроект об этом...
 
24 октября 2025 года 09:11

Brent торгуется у $65,7/барр

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг на новостях из Белого дома. Фондовые индексы Азии растут в пятницу, за исключением австралийского. Цены на нефть умеренно снижаются утром пятницы, Brent торгуется у $65,7 за баррель

Американские фондовые индексы в четверг выросли.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что это произойдет в четверг на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Кроме того, инвесторы оценивали отчетности крупных компаний, результаты которых оказались неоднозначными.

Котировки акций Honeywell International (SPB: HON) выросли на 6,8%. Промышленно-технологическая корпорация увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 29%, выручку - на 7%. Также Honeywell, которая находится в процессе реорганизации, улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли, но несколько ухудшила оценку выручки.

Цена бумаг Dow Inc. взлетела на 13%. Химическая компания в июле-сентябре сократила чистую прибыль более чем втрое, но скорректированный показатель оказался лучше ожиданий аналитиков.

Вслед за скачком стоимости нефти акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 0,6%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,1%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,1%, Marathon Petroleum - на 3,9%.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась к концу сессии на 2,3% после снижения в первой половине дня. Производитель электромобилей в июле-сентябре нарастил выручку до рекорда, но чистая прибыль рухнула на 37%. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,5 на бумагу, что оказалось хуже консенсус-прогноза LSEG на уровне $0,54.

Hasbro Inc. в июле-сентябре увеличил чистую прибыль на 5%, а также улучшил прогноз выручки на текущий год. Акции производителя игрушек выросли в цене на 3,7%.

Котировки бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) ушли вверх на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 1,2%, Albemarle Corp. - на 6,7%.

Цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) не изменилась по итогам торгов.

В то же время котировки акций International Business Machines (SPB: IBM) опустились на 0,9%. Компания вернулась к чистой прибыли в третьем квартале, а скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков. Тем не менее, инвесторов разочаровали показатели IBM в сегменте программного обеспечения, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) упала на 6,3%. Авиакомпания в прошедшем квартале сократила чистую прибыль на 19%, хотя скорректированный показатель оказался лучше ожиданий экспертов.

Стоимость бумаг Super Micro Computer Inc. рухнула на 8,7% после того, как американский производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных ухудшил оценку выручки в июле-сентябре. Компания заявила, что выручка составит около $5 млрд по сравнению с ожидавшимися $6-7 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали $6,52 млрд, по данным LSEG.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 144,2 пункта (на 0,31%) и достиг 46734,61 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 39,04 пункта (на 0,58%) - до 6738,44 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 201,4 пункта (на 0,89%) и завершил сессию на отметке 22941,8 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только австралийский индикатор.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК повысилось на 1,3%.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в августе.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также усилился до 2,9% с 2,7%. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Котировки акций технологических компаний растут, включая Softbank Group (+5,2%), Disco Corp. (+5%), Advantest (+4,1%), Screen Holding (+3,8%), Tokyo Electron (+2,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

На Гонконгской фондовой бирже существенно выросли котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (+6,1%), туристического портала Trip.com (+3%), алюминиевой China Hongqiao Group (+3,1%), операторов казино Sands China (+2,9%) и Galaxy Entertainment (+2,4%).

Бумаги ритейлера Alibaba (SPB: BABA) и компьютерной Lenovo подорожали на 2,3%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,4% и 1% соответственно.

Между тем стоимость автомобильной Li Auto (SPB: LI) Inc. снижается на 2,8%, фармацевтической CSPC Pharmaceutical - на 2,8%, производителя игрушек Pop Mart International - на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК подскочил на 2,4%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 2,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 9,4%, сталелитейной Posco - на 4,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,15%.

Лидерами снижения котировок стали акции золотодобывающей Newmont (-4,4%), производителя урана Deep Yellow (-4%), генерирующей Mercury NZ (-3,2%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,5% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после сильного подъема накануне и могут завершить неделю самым значительным ростом с начала июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 мск составляет $65,73 за баррель, что на $0,26 (0,39%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $3,4 (5,4%), до $65,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,27 (0,44%), до $61,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $3,29 (5,6%), до $61,79 за баррель.

Цены на нефть накануне получили сильный импульс к росту от новостей о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", что усилило опасения относительно достаточности предложения на рынке.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

"Цены на нефть стабилизируются, начинается некоторая фиксация прибыли, - отмечает основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. - Это говорит о том, что рынок не поддается панике из-за российских поставок". Она полагает, что участники рынка займут выжидательную позицию и будут наблюдать за развитием событий, в которых может произойти как эскалация, так и деэскалация. "Похоже, что рынок делает ставку на второй вариант", - написала эксперт.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за введения санкций, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях, заметно ухудшившихся после заявлений обеих сторон о планируемых ограничительных мерах. Белый дом подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


24 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Селигдара на уровне 62 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" и прогнозную цену на уровне 62 руб. за бумагу по итогам анализа операционных результатов компании за 9 месяцев 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Российский производитель золота и олова опубликовал операционные...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:46
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 993 руб
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 993 рубля за штуку на горизонте 1 месяца, что предполагает потенциал роста до 9,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Смирнова. "Акции "Самолета" отскочили от поддержки 866 руб., которая...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:30
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев - более 50% - ПСБ
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев составляет более 50%, сообщается в комментарии аналитика банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2025 года: - кредитный портфель ЮЛ: +0,7% кв./кв., +3,6% с нг; - кредитный портфель ФЛ: -1%...    читать дальше
24 октября 2025 года 16:00
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, исключив ЛУКОЙЛ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив "ЛУКОЙЛ". Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "Осенний дивидендный сезон подошел к концу. Среди компаний из подборки выплата уже состоялась...    читать дальше
24 октября 2025 года 15:41
SberCIB оставил без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации
алитики SberCIB Investment Research оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии. Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп",...    читать дальше
24 октября 2025 года 15:26
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финсектора и IT-компаний в 4К25 - ПСБ
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финансового сектора и IT-компаний в 4 квартале текущего года, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 4К25. "Период безыдейности на рынке акций затягивается в условиях вхождения российской экономики в фазу, пусть и плавного,...    читать дальше
24 октября 2025 года 15:18
Рубль днем ускорил темпы роста в паре с юанем после повышения прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы
Москва. 24 октября. Китайский юань понижается на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растет, отыгрывая повышение прогноза ЦБ по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы. Ранее рубль не отреагировал на снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), так как такое решение было ожидаемо рынком среди других возможных вариантов.    читать дальше
24 октября 2025 года 14:55
Вероятна нейтрально - позитивная реакция рынков на снижение ставки ЦБ РФ до 16,5% - "Солид Брокер"
позитивная реакция рынков на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых на заседании 24 октября, говорится в комментарии аналитика "Солид Брокер" Дмитрия Донецкого. "Удивительно, но рынок был в основном разделен на тех, кто ждал сохранения ставки на уровне 17% и тех, кто ждал снижения до 16%,...    читать дальше
24 октября 2025 года 14:30
Снижение ключевой ставки - драйвер для роста облигаций - "БКС МИ"
От снижения ключевой ставки ЦБ в первую очередь выигрывают длинные облигации с фиксированной доходностью, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". Банк России не стал делать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), но уменьшил шаг до 0,5 п.п., в итоге ставка 16,5%,...    читать дальше
24 октября 2025 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,9%, стоп-приказ: 3719 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент развивает собственные...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:37
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Полюса и НОВАТЭКа
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" (прогнозная стоимость составляет 2800 рублей за штуку) и "НОВАТЭКа" (прогнозная стоимость - 1410 рублей за штуку), сообщается в обзоре экспертов брокера. "Мы не думаем, что санкции от ЕС окажут серьезное влияние на бизнес "Полюса",...    читать дальше
24 октября 2025 года 13:15
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Считаем операционные результаты за сентябрь нейтральными. Среди позитивных моментов отмечаем неплохие темпы прироста...    читать дальше
24 октября 2025 года 12:46
Цена акций "Газпром нефти" может понизиться на 10-15% на горизонте года - Freedom Finance Global
Котировки акций "Газпром нефти" могут продолжить снижение в диапазоне 10-15% от текущего уровня на горизонте года на фоне сохраняющихся макроэкономических, геополитических и долговых рисков, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эмитент увеличил объем размещения облигаций серии...    читать дальше
24 октября 2025 года 12:15
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент выпустил операционные результаты за III квартал 2025 года. "Норникель" показывает в целом...    читать дальше
24 октября 2025 года 11:47
Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson) в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают представленные предварительные данные эмитента по выручке по итогам девяти месяцев...    читать дальше
