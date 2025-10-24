Brent торгуется у $65,7/барр

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг на новостях из Белого дома. Фондовые индексы Азии растут в пятницу, за исключением австралийского. Цены на нефть умеренно снижаются утром пятницы, Brent торгуется у $65,7 за баррель

Американские фондовые индексы в четверг выросли.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что это произойдет в четверг на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Кроме того, инвесторы оценивали отчетности крупных компаний, результаты которых оказались неоднозначными.

Котировки акций Honeywell International (SPB: HON) выросли на 6,8%. Промышленно-технологическая корпорация увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 29%, выручку - на 7%. Также Honeywell, которая находится в процессе реорганизации, улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли, но несколько ухудшила оценку выручки.

Цена бумаг Dow Inc. взлетела на 13%. Химическая компания в июле-сентябре сократила чистую прибыль более чем втрое, но скорректированный показатель оказался лучше ожиданий аналитиков.

Вслед за скачком стоимости нефти акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 0,6%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,1%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 3,1%, Marathon Petroleum - на 3,9%.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась к концу сессии на 2,3% после снижения в первой половине дня. Производитель электромобилей в июле-сентябре нарастил выручку до рекорда, но чистая прибыль рухнула на 37%. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,5 на бумагу, что оказалось хуже консенсус-прогноза LSEG на уровне $0,54.

Hasbro Inc. в июле-сентябре увеличил чистую прибыль на 5%, а также улучшил прогноз выручки на текущий год. Акции производителя игрушек выросли в цене на 3,7%.

Котировки бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) ушли вверх на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 1,2%, Albemarle Corp. - на 6,7%.

Цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) не изменилась по итогам торгов.

В то же время котировки акций International Business Machines (SPB: IBM) опустились на 0,9%. Компания вернулась к чистой прибыли в третьем квартале, а скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков. Тем не менее, инвесторов разочаровали показатели IBM в сегменте программного обеспечения, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) упала на 6,3%. Авиакомпания в прошедшем квартале сократила чистую прибыль на 19%, хотя скорректированный показатель оказался лучше ожиданий экспертов.

Стоимость бумаг Super Micro Computer Inc. рухнула на 8,7% после того, как американский производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных ухудшил оценку выручки в июле-сентябре. Компания заявила, что выручка составит около $5 млрд по сравнению с ожидавшимися $6-7 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали $6,52 млрд, по данным LSEG.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 144,2 пункта (на 0,31%) и достиг 46734,61 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 39,04 пункта (на 0,58%) - до 6738,44 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 201,4 пункта (на 0,89%) и завершил сессию на отметке 22941,8 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу, исключением выступает только австралийский индикатор.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК повысилось на 1,3%.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в августе.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также усилился до 2,9% с 2,7%. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Котировки акций технологических компаний растут, включая Softbank Group (+5,2%), Disco Corp. (+5%), Advantest (+4,1%), Screen Holding (+3,8%), Tokyo Electron (+2,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

На Гонконгской фондовой бирже существенно выросли котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. (+6,1%), туристического портала Trip.com (+3%), алюминиевой China Hongqiao Group (+3,1%), операторов казино Sands China (+2,9%) и Galaxy Entertainment (+2,4%).

Бумаги ритейлера Alibaba (SPB: BABA) и компьютерной Lenovo подорожали на 2,3%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,4% и 1% соответственно.

Между тем стоимость автомобильной Li Auto (SPB: LI) Inc. снижается на 2,8%, фармацевтической CSPC Pharmaceutical - на 2,8%, производителя игрушек Pop Mart International - на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК подскочил на 2,4%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 2,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 6%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 9,4%, сталелитейной Posco - на 4,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,15%.

Лидерами снижения котировок стали акции золотодобывающей Newmont (-4,4%), производителя урана Deep Yellow (-4%), генерирующей Mercury NZ (-3,2%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,5% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после сильного подъема накануне и могут завершить неделю самым значительным ростом с начала июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 мск составляет $65,73 за баррель, что на $0,26 (0,39%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $3,4 (5,4%), до $65,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,27 (0,44%), до $61,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $3,29 (5,6%), до $61,79 за баррель.

Цены на нефть накануне получили сильный импульс к росту от новостей о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", что усилило опасения относительно достаточности предложения на рынке.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

"Цены на нефть стабилизируются, начинается некоторая фиксация прибыли, - отмечает основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари. - Это говорит о том, что рынок не поддается панике из-за российских поставок". Она полагает, что участники рынка займут выжидательную позицию и будут наблюдать за развитием событий, в которых может произойти как эскалация, так и деэскалация. "Похоже, что рынок делает ставку на второй вариант", - написала эксперт.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за введения санкций, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях, заметно ухудшившихся после заявлений обеих сторон о планируемых ограничительных мерах. Белый дом подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.