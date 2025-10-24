Цены рублевых корпбондов в пятницу могут остаться под давлением продаж

Москва. 24 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут остаться под давлением продаж в условиях геополитической напряженности, новых антироссийских санкций Запада и вероятной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ - регулятор на опорном заседании в пятницу может оставить ключевую ставку неизменной на уровне 17% годовых, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ на неделе в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1% (между уровнем мая 2024 года - 14,0% - и июля 2024 года - 14,2%). Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Между тем, согласно вышедшим в среду вечером данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 20 октября выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%.

Из данных за 20 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Регулятор в пятницу будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагом в 50 или 100 базисных пунктов (б.п.).

Президент США Дональд Трамп и его администрация надеются, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому урегулированию все же состоится в будущем, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Встреча между этими двумя лидерами не полностью снята с повестки дня. Я думаю, президент и вся администрация надеются на то, что однажды это может произойти, но мы хотим быть уверены в том, что у встречи будет ощутимый позитивный результат", - заявила она в ходе брифинга.

Представитель Белого дома напомнила, что Трамп на протяжении долгого времени высказывал свое недовольство в связи с позициями обеих сторон. Ранее Трамп заявил, что пока отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с Путиным.

Также Левитт заявила, что введенные санкции против российских нефтяных компаний, как предполагается, окажут значительное влияние на Москву. "Мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб, как сказал вчера глава Минфина", - добавила она.

В частности, по словам Левитт, данные меры могут поспособствовать отказу Индии и Китая от российской нефти.

Президент Трамп заявил в четверг, что оценить масштабы ущерба от введенных им санкций против РФ можно будет примерно через полгода. "Сообщу вам об этом примерно через шесть месяцев. Посмотрим, что будет", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ущерб от санкций существенным.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило в четверг, что европейские лидеры перенесли принятие решения по замороженным российским активам на декабрь.

В Брюсселе в четверг прошел саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил после саммита ЕС, что планы по использованию Евросоюзом замороженных активов РФ для поддержки Украины осуществимы и соответствуют европейскому и международному праву.

В США основные индексы акций выросли накануне на 0,3-0,9% во главе с Nasdaq; позитивным фактором для рынка стала новость о том, что президент США Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что это произойдет в четверг на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Кроме того, инвесторы оценивали отчетности крупных компаний, результаты которых оказались неоднозначными.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно проседают после ралли накануне, когда цена Brent локально превышала $66 за баррель из-за опасений эскалации в отношениях США и Китая, а также на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). Неделя может завершиться самым значительным ростом цен с начала июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:30 МСК в пятницу составила $65,76 за баррель (-0,3% и +5,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $61,55 за баррель (-0,4% и +5,6% в четверг).

Агентство Reuters сообщило накануне со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за введения санкций, за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях, заметно ухудшившихся после заявлений обеих сторон о планируемых ограничительных мерах. Белый дом подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 11,264 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,953 млрд рублей. При этом котировки большинства корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику в условиях ухудшения настроений из-за западных санкций.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 октября снизился на 0,15% и составил 117,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,11%, опустившись до 1166,45 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД 001P-03R" (-1%), "РЖД 001P-04R" (-0,78%), "РЖД-001Р-21R" (-0,55%) и "ГПБ-001Р-19Р" (-0,48%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-09" (+0,36%), "СистемаАФК-1Р-09" (+0,29%) и "Почта России-БО-002P-02" (+0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" завершило размещение двух выпусков 10-летних облигаций серий 001P-47R и 001P-48R объемом по 20 млрд рублей каждая. Премаркетинг выпусков эмитент не проводил, сборы заявок прошли за час 15 и 16 октября. Ставка 1-45-го ежемесячных купонов облигаций серии 001P-47R установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску серии 001P-48R ставка 1-го купона зафиксирована на уровне 18,53% годовых. Ставки 2-37-го ежемесячных купонов плавающие с привязкой к среднему значению RUONIA, спред к RUONIA установлен в размере 1,75% годовых. Ставки установлены до оферт: через 3,75 года по выпуску 001P-47R и 3,1 года по выпуску 001P-48R.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) зафиксировало объем размещения облигаций серии 005Р-02R со сроком обращения 3,5 года в размере 57 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 30 млрд рублей прошел в четверг. По займу будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п. Финальная надбавка к КС установлена в размере 150 б.п. Техразмещение запланировано на 28 октября.

ООО "ВИС финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом не более 2,5 млрд рублей на уровне 375 б.п. Сбор заявок прошел 23 октября, при открытии книги спред составлял не выше 425 б.п. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 6% от номинала будет погашено в даты окончания 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 64% от номинала - в дату завершения 36-го купона. Техразмещение запланировано на 28 октября.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 23 октября провела сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-002Р-10, параметры которого пока не раскрываются. Предварительная дата техразмещения - 28 октября. Эмитент сообщил, что букбилдинг проходил по спреду к ключевой ставке ЦБ.

Совет директоров ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 003Р объемом 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 20,9 млрд рублей.

Единственный участник АО "Аэрофьюэлз" - ООО "Аэрофьюэлз групп" утвердило программу и проспект биржевых облигаций серии 003Р объемом 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до 10 лет, по ним предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций группы объемом 8,2 млрд рублей.