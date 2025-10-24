Дальнейшая динамика рубля зависит от среднесрочного прогноза ЦБ РФ по ставке - "Алор Брокер"

Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от среднесрочного прогноза ЦБ РФ по ключевой ставке, говорится в комментарии отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера".

"На валютном рынке пока все спокойно, пара юань/рубль консолидируется около отметки 11,4 рубля за юань. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть не столько от самого пятничного решения Банка России по ключевой ставке, сколько от его среднесрочного прогноза на 2025 и 2026 годы. При его ухудшении не исключаем кратковременного укрепления российской валюты, которое нужно будет использовать для открытия "лонгов" по парам юань/рубль и доллар/рубль", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.