Курс рубля может сместиться в середину диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину торгового диапазона 11-11,5 рубля за юань в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в течение дня сохранения парой юань/рубль позиций в нашем краткосрочном целевом диапазоне 11-11,5 руб. за юань. В ходе торгов возможно смещение китайской валюты к его середине на фоне повышенного предложения со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 октября, - указывает эксперт в комментарии. - Плюс к этому рубль может получить дополнительную поддержку, если на заседании ЦБ РФ решит сохранить ключевую ставку неизменной. При этом в рамках нашего базового сценария мы ожидаем снижения ставки на 50-100 б.п., что инвесторы уже заложили в котировки национальной валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.