"Финам" повысил прогнозную цену акций Coca-Cola до $73,2

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Coca-Cola Co. с $66 до $73,2 за штуку, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"Эмитент остается классическим защитным активом с регулярными дивидендами, и на текущем этапе с учетом справедливой, как нам кажется, оценки бумаг рынком, потенциала для опережающего роста не видно - компания уже сформировалась в качестве глобального лидера отрасли и не предлагает инвесторам новых драйверов для значимых переоценок, - пишет эксперт. - Целевая цена получена через усреднение оценок: по форвардным мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA и P/DPS) в сравнении с компаниями-аналогами и по историческим мультипликаторам (P/E NTM и EV/EBITDA NTM)".

Coca-Cola - один из крупнейших производителей безалкогольных напитков в мире.

