Рынок акций РФ в четверг упал к 2570п по индексу МосБиржи из-за санкций Запада, лидировал в откате ЛУКОЙЛ

Москва. 23 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился на новостях об антироссийских санкциях ЕС и США, а также опасений эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent подскочил выше $66 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 2570 пунктам во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-8,1%), который перенес рассмотрение вопроса о промежуточных дивидендах.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2570,67 пункта (-3,1%, минимум сессии - 2546,26 пункта), индекс РТС - 996,47 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составил 81,2690 руб. (-38,59 копейки).

"ЛУКОЙЛ" сообщил в четверг, что заседание совета директоров 23 октября, где планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2025 года, было перенесено "с сохранением повестки дня", новую дату компания назовет позже.

Подешевели также акции МКБ (MOEX: CBOM) (-6,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-5,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-5,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-5,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-5,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -3,8% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%).

Т-Банк за 9 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,8% - до 48,1 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии". Ранее сообщалось, что чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за 8 месяцев 2025 года составила 33,3 млрд рублей. Таким образом, в сентябре банк заработал 14,8 млрд рублей прибыли.

АФК "Система" планирует скорректировать свою дивидендную политику, сообщил журналистам основатель корпорации Владимир Евтушенков. "Конечно, будет (корректировать дивполитику - ИФ)", - сказал Евтушенков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне поздно вечером европейские СМИ сообщили, что постпреды стран Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против РФ.

В его рамках ЕС ускорит отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также введет меры против 117 судов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. Он подтвердил, что блок уже начал работу над следующим пакетом.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг объявила об одобрении 19-го пакета антироссийских санкций. "Мы только что приняли 19-й санкционный пакет", - написала она в соцсети X. Санкции "направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае, помимо всего прочего", продолжила она.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций с 12 ноября вводит запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями: Альфа-банком, МТС-банком (MOEX: MBNK), Абсолют банком, банком "Земский" и НКО "Истина", говорится в сообщении ЕС.

В санкционный список ЕС попали белорусские Альфа-банк, Сбер банк, ВТБ, Белгазпромбанк, БелВЭБ, а также "дочка" ВТБ в Казахстане и филиал ВТБ в Шанхае.

Также в 19-й пакет санкций вошли ПАО "Полюс", Evraz plc, ПАО "ДВМП" (MOEX: FESH) (FESCO), трейдинговое подразделение "ЛУКОЙЛа" в Дубае Litasco Middle East DMCC, ПАО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) (и его руководитель Максим Соколов), судостроительный комплекс "Звезда" и ряд других. Большинство предприятий, включенных в 19-й пакет ЕС, ранее уже подпали под различные санкционные ограничения США и/или Великобритании.

Также ЕС расширил запрет на использование систем передачи финансовых сообщений, в том числе сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") и Системы быстрых платежей (СБП), следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

Глава Минфина США Скотт Бессент в среду заявил в интервью Fox News, что Вашингтон решил перейти к санкциям против России из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине, они будут одними из самых масштабных.

"Президент России Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись", - сказал Бессент в эфире Fox News. "Были переговоры, начавшиеся на Аляске, и президент США Трамп покинул их, когда понял, что ситуация не двигается вперед. Были переговоры за закрытыми дверями, но я считаю, что президент разочарован тем, как идут эти переговоры", - подчеркнул он.

В ночь на четверг Минфин США объявил о дополнительных санкциях в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Также ведомство сообщило, что США призывают союзников присоединиться к новым мерам против РФ, при этом продолжат выступать за урегулирование на Украине.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в связи с введением санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" выдало стандартную для таких случаев лицензию на сворачивание операций с новыми фигурантами SDN List. Лицензия, текст которой опубликован на сайте Минфина, действует до 21 ноября.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет быстро урегулирован, и он сможет отменить введенные санкции против нефтяных компаний из РФ.

Также он заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, что пока отменил переговоры с Путиным, но рассчитывает провести их в будущем.

В Москве рассматривают новые санкции Минфина США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" как носящие исключительно контрпродуктивный характер, в том числе в контексте украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент РФ Владимир Путин заявил вечером в четверг, что саммит Россия-США и место его проведения в Будапеште - это предложение американской стороны, сейчас президент США Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе этой встречи.

По словам Путина, резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен. Также Путин заявил, что если по территории России будут наноситься удары дальнобойным оружием, ответ будет очень серьезным.

"Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российским территориям, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", - сказал Путин журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ряд сообщений западных СМИ о возможности снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия и возможных поставок такого оружия этой стране.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 20 октября выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%.

Из данных за 20 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

ЦБ РФ в среду в преддверии заседания в пятницу совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%).

ЦБ в пятницу будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% или ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускает ее снижение шагами в 50 или 100 базисных пунктов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в четверг продолжил спад и отступил в направлении минимумов года, которые зафиксированы в октябре на уровне 2521 пункт.

"Геополитический дисконт в акциях вернулся так же стремительно, как до этого сжался. Инвесторов разочаровали новости об отмене встречи президентов РФ и США и об усилении американских санкций, ставка на дипломатический прогресс не сработала. Кроме того, в преддверии заседания ЦБ вышла настораживающая статистика Росстата по инфляции - рост цен продолжился как в недельном, так и в годовом выражении. Инфляционные ожидания в октябре остались на высоком уровне (12,6%). В итоге шансы на снижение ключевой ставки ЦБ РФ уменьшились", - полагает эксперт.

Мировые рынки ждут торговой деэскалации - на будущей неделе должна состояться встреча лидеров США и КНР. Подтверждены предварительные переговоры 24-27 октября между вице-премьером Китая Хэ Лифэном с официальными лицами США в Малайзии. Мировые цены на нефть резко подскочили, превысив $65 за баррель Brent. Это стало следствием реакции на санкции США против российских нефтяных компаний и риски перебоев в поставках отечественной нефти, отметил Шепелев.

В еврозоне в конце недели выйдут предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг. Главное событие пятницы на российском рынке - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, и приоритетным сценарием остается монетарная пауза. Рынок в целом морально готов к такому сценарию. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 октября - колебания в коридоре 2520-2620 пунктов, заключил представитель "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, основное падение рынка произошло в первой половине дня из-за усиления антироссийских санкций со стороны США и ЕС, после чего индексы залегли в боковик.

Среди лидеров падения оказались акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", которые стали главными целями санкционного давления со стороны США. В "ЛУКОЙЛе" отменили назначенное на четверг заседание совета директоров по рекомендации промежуточных дивидендов. В целом санкции уже учтены рынком, поэтому все внимание инвесторов обращено на геополитику и на решение Центробанка по ключевой ставке. При этом сильную реакцию рынка может вызвать только неожиданное решение регулятора. В противном случае и при отсутствии внешних шоков рынок продолжит торговаться на текущих уровнях, считает Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых финансовых рынках в четверг вновь усилилась волатильность: инвесторы отыгрывают результаты корпоративной отчетности, фиксируют прибыль в технологическом секторе и внимательно следят за развитием торговых конфликтов между США и Китаем, а также за новостями по санкциям в отношении российских компаний и динамикой на сырьевых площадках.

Рынок акций РФ упал на новостях о согласовании и принятии в ЕС 19-го санкционного пакета против РФ и новых жестких рестрикциях со стороны США, в том числе против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Инвесторы опасаются не только расширения западных ограничений, но и ответа со стороны Москвы, а также резкой эскалации геополитической напряженности после обсуждения подходов к урегулированию украинского кризиса на международных переговорах.

Дополнительную нервозность принесли сообщения из западных СМИ о снятии США ограничений на использование Украиной ракет большой дальности против российских целей (информация впоследствии опровергнута Трампом), а также новости о согласовании новых санкций ЕС - теперь они затрагивают не только энергетические и банковские структуры, но и ряд компаний в Индии и Китае, связанных с РФ. На нефтяном рынке цены на Brent подскочили в район $66 за баррель на фоне усиления геополитических рисков и новых санкций против российских нефтяных гигантов, однако этот фактор только частично смягчает общий негатив.

На макроуровне негатив усилили свежие данные Росстата: недельный рост цен ускорился до 0,22%, а годовая инфляция достигла 8,19%. Учитывая это, рынок скептически оценивает вероятность снижения ключевой ставки Банком России на пятничном заседании - большинство экспертов полагают, что она сохранится на уровне 17% годовых, отмечает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи протестировал отметку 2550 пунктов, а в случае продолжения нисходящего движения ключевым станет уровень 2521 пункт (годовой минимум) - его удержание может способствовать началу фазы консолидации или формированию технического отскока. При этом покупки "на отскок" по-прежнему остаются рискованными до появления явных сигналов о развороте или фундаментального позитива, считает Магомедов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что рыночные настроения резко ухудшились на вечерней сессии среды на фоне объявления Минфином США о введении нового раунда антироссийских санкций, которые станут "одними из самых масштабных" из введенных против Москвы. Причиной такого давления названо отсутствие серьезной приверженности России мирному процессу по Украине.

Внимание инвесторов на российском рынке также будет приковано к предстоящему в пятницу заседанию Банка России. "Мы ожидаем, что регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне - 17% годовых", - считают аналитики "Цифра брокера".

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), подросла Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE подросли на 0,2-0,8%), "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,03-0,5% во главе с Nasdaq).

Американские власти рассматривают возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем.

Вместе с тем Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, что несколько снизило опасения по поводу отношений двух стран.

Центробанк Южной Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на минимальном с сентября 2022 года уровне 2,5% - в третий раз подряд. Регулятор также подтвердил прогнозы роста ВВП на этот год на уровне 0,9%, на следующий - на уровне 1,6%, а также прогнозы инфляции - 2% и 1,9% соответственно на 2025 и 2026 год.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца - до 4,06 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали роста до 4,1 млн, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены растут из-за опасений эскалации в отношениях США и Китая, а также на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,02 за баррель (+5,5% и +2,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $61,9 за баррель (+5,8% и +2,2% в среду).

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $66,18 за баррель, на WTI - до $62,12 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают новости о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Свое решение администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостаточно серьезной приверженностью России мирному процессу - завершению войны на Украине".

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ после введения США новых санкций, тогда как крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из РФ и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Рост цен на нефть несколько замедлился после того, как министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить любую нехватку нефти на рынке за счет сворачивания собственных ограничений на добычу.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-9,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-8,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-6,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-6,4%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-6,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5,9%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-5,5% и -5,7% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-5,1%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-4,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,4%).

Суд на 90 суток приостановил добычу угля в очистном забое шахты "Распадская" (входит в ПАО "Распадская"), написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале. В лаве временно остановлены работы по выемке угля, за исключением работ по усилению защитного перекрытия. Ограничение связано с эксплуатацией механизированного комплекса с нарушением требований промбезопасности, несоблюдением требований документации по проведению и креплению горной выработки.

Выросли акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,78 млрд рублей (из них 20,91 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 10,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,42 млрд рублей на акции "Газпрома").