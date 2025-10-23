Рубль на закрытии торгов четверга растерял дневной рост и чуть опустился в парке с юанем перед заседанием Банка России по ставке

Москва. 23 октября. Китайский юань развернулся вверх после снижения значительную часть сессии и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка опустился перед заседанием Банка России по ключевой ставке. В течение дня поддержку ему оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами октября, при этом рубль не отреагировал на негативные новости относительно введения США и ЕС очередных антироссийских санкций.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,377 руб., что на 0,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 октября на 38,59 копейки, до 81,269 руб./$1, и понизил курс евро на 36,54 копейки, до 94,3889 руб./EUR1.

"На санкции в отношении российских корпораций национальная валюта практически не отреагировала. Перед окончанием сессии торговалась на уровне закрытия вчерашнего дня 11,37 руб./юань на средних объемах. На предстоящем собрании Банка России по решению о ключевой ставке, считаем, что рубль так же проигнорирует и будет торговаться на текущих уровнях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Виктор Белов.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 24 октября. Время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Банк России в пятницу будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагом в 50 или 100 базисных пунктов (б.п.).

ЦБ в сентябре принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%, хотя тогда большинство аналитиков склонялись к шагу снижения в 200 б.п. Более того, "на столе" в сентябре такого варианта даже не было: наряду со снижением ставки на 100 б.п. регулятор рассматривал вариант ее сохранения на уровне 18%. Банк России также оставил нейтральный сигнал, объяснив это преобладанием проинфляционных рисков на прогнозном горизонте и тем, что ему могут потребоваться паузы в снижении ставки.

ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики, решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила в начале октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России в октябре примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всех поступивших к тому моменту данных, сообщил в середине этого месяца зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября, по данным Росстата, составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября. Годовая инфляция на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,14% с 8,08% на 13 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год). При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1%. Ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года, отмечал ранее Банк России.

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

"Стабильность инфляционных ожиданий населения на фоне умеренного и предсказуемого роста ценовых ожиданий предприятий - сильный аргумент в пользу продолжения снижения ключевой ставки в предстоящую пятницу. Мы прогнозируем ее снижение на 50-100 б.п. При повышенной оценке проинфляционных рисков регулятор может ограничить шаг снижения ставки до 50 б.п. Если регулятор фиксирует усиление рисков переохлаждения экономики, то целесообразно продолжить динамичное снижение ключевой ставки (минус 100 б.п.)", - пишет эксперт.

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 17% годовых по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

"Банк России в предстоящую пятницу на очередном заседании примет решение о ключевой ставке. Считаем, что она останется на уровне 17% годовых, и видим больше аргументов за ее сохранение: инфляция перестала замедляться, выросли инфляционные ожидания и зарплаты, впереди повышение налогов и бюджетные риски", - отмечает аналитик.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг объявила об одобрении 19-го пакета антироссийских санкций. "Мы только что приняли 19-й санкционный пакет", - написала она в соцсети X. "Они направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае, помимо всего прочего", - продолжила она.

Кроме того, 19-й пакет санкций против РФ предусматривает завершение отказа от российского СПГ к 1 января 2027 года.

Накануне Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Под санкции попали также шесть дочерних компаний "ЛУКОЙЛа", в частности, "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" и "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть". Среди дочерних компаний "Роснефти", которых насчитывается в списках около 30, - "Сибнефтегаз", "Роспан интернешнл", "РН-Пурнефтегаз".

Решение о новых санкциях в отношении РФ администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостатком серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине".

На прошлой неделе санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" ввела Великобритания.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что пока отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, однако надеется встретиться в будущем.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным", - заявил он в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Трамп отметил, что не увидел смысла проводить встречу в настоящий момент, но надеется встретиться с президентом РФ "в будущем".

Цены на нефть продолжают уверенно расти вечером в четверг на фоне введения Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $66,11 за баррель, что на 5,62% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 5,95%, до $61,99 за баррель.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ после введения США новых санкций. По их словам, Reliance Industries, которая является крупнейшим в республике покупателем российской нефти, намерена уменьшить или полностью прекратить ее закупки.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из РФ и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 октября выросла на 6 базисных пунктов, до 16,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в четверг на 2 базисных пункта, до 16,77% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, 17,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась также на 3 базисных пункта и составила 19,71%.