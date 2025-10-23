.
.
.
.
.
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Власти отложили отмену льготы по НДС на российский софт
Правительство РФ сочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского ПО, внесет соответствующие изменения ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата...
 
Кого может затронуть изменение системы социального страхования
Минфин скорректировал прогноз по бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России (СФР) на 2025 год: дефицит увеличится до 779,8 миллиарда рублей против 369,5 миллиарда, предусмотренных в действующем бюджете. Доходы фонда составят 16,2...
 
Власти отложили введение категории МСП+
Запуск новой категории бизнеса МСП+ пока отложили, заявили «Известиям» участники рынка. Этот статус могли бы получить компании, которые уже выросли из параметров малых и средних предприятий, но не готовы переходить в сегмент крупных, так как боятся...
 
23 октября 2025 года 15:40

Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам октября

Москва. 23 октября. Китайский юань опускается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного повышается на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября и перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке. При этом рубль не реагирует на негативные новости относительно введения США и ЕС очередных антироссийских санкций.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,364 руб., что на 1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 11 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,53 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, снизился на 12 копеек, до 94,42 руб./EUR1.

Риски ухода курса валютной пары юань/рубль "под" отметку 11 рублей за юань ближе к концу текущего месяца возросли, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Отметим, что, наряду с новым пакетом санкций, в пользу укрепления рубля может сыграть планируемое с 21 ноября введение США санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", способное дополнительно усилить предложение валюты со стороны экспортеров в начинающийся период подготовки к налоговым выплатам, - пишет эксперт в комментарии. - На фоне новых геовводных ждем повышения волатильности на валютном рынке. Причем видим риск теста курсом юаня нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань в конце месяца".

Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"На стороне российской валюты в моменте мог играть фактор налогового периода, на фоне которого экспортеры наращивают продажу валюты, и выросшие цены на нефть, - отмечают аналитики. - В четверг курс CNY/RUB находится у 11,36 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Последние санкционные новости могут на время внести дисбалансы на валютный рынок, но в целом для курса пока остается актуальным диапазон в 11,30-11,5 руб./юань".

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 24 октября. Время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 мск пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Банк России в пятницу будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагом в 50 или 100 базисных пунктов (б.п.).

ЦБ в сентябре принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%, хотя тогда большинство аналитиков склонялись к шагу снижения в 200 б.п. Более того, "на столе" в сентябре такого варианта даже не было: наряду со снижением ставки на 100 б.п. регулятор рассматривал вариант ее сохранения на уровне 18%. Банк России также оставил нейтральный сигнал, объяснив это преобладанием проинфляционных рисков на прогнозном горизонте и тем, что ему могут потребоваться паузы в снижении ставки.

ЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики, решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила в начале октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Банк России в октябре примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всех поступивших к тому моменту данных, сообщил в середине этого месяца зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября, по данным Росстата, составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября. Годовая инфляция на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,14% с 8,08% на 13 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год). При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1%. Ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года, отмечал ранее Банк России.

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

"Стабильность инфляционных ожиданий населения на фоне умеренного и предсказуемого роста ценовых ожиданий предприятий - сильный аргумент в пользу продолжения снижения ключевой ставки в предстоящую пятницу. Мы прогнозируем ее снижение на 50-100 б.п. При повышенной оценке проинфляционных рисков регулятор может ограничить шаг снижения ставки до 50 б.п. Если регулятор фиксирует усиление рисков переохлаждения экономики, то целесообразно продолжить динамичное снижение ключевой ставки (минус 100 б.п.)", - пишет эксперт.

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 17% годовых по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

"Банк России в предстоящую пятницу на очередном заседании примет решение о ключевой ставке. Считаем, что она останется на уровне 17% годовых, и видим больше аргументов за ее сохранение: инфляция перестала замедляться, выросли инфляционные ожидания и зарплаты, впереди повышение налогов и бюджетные риски", - отмечает аналитик.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг объявила об одобрении 19-го пакета антироссийских санкций. "Мы только что приняли 19-й санкционный пакет", - написала она в соцсети X. "Они направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае, помимо всего прочего", - продолжила она.

Кроме того, 19-й пакет санкций против РФ предусматривает завершение отказа от российского СПГ к 1 января 2027 года.

Накануне Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Под санкции попали также шесть дочерних компаний "ЛУКОЙЛа", в частности, "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" и "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть". Среди дочерних компаний "Роснефти", которых насчитывается в списках около 30, - "Сибнефтегаз", "Роспан интернешнл", "РН-Пурнефтегаз".

Решение о новых санкциях в отношении РФ администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостатком серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине".

На прошлой неделе санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" ввела Великобритания.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что пока отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, однако надеется встретиться в будущем.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным", - заявил он в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Трамп отметил, что не увидел смысла проводить встречу в настоящий момент, но надеется встретиться с президентом РФ "в будущем".

Рост цен на нефть на торгах днем в четверг заметно усилился на фоне введения Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,68 за баррель, что на 4,95% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 5,35%, до $61,63 за баррель.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ после введения США новых санкций. По их словам, Reliance Industries, которая является крупнейшим в республике покупателем российской нефти, намерена уменьшить или полностью прекратить ее закупки.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из РФ и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
Москва. 23 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился на новостях об антироссийских санкциях ЕС и США, а также опасений эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent подскочил выше $66 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 2570 пунктам во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-8,1%), который перенес рассмотрение вопроса о промежуточных дивидендах.    читать дальше
Москва. 23 октября. Китайский юань развернулся вверх после снижения значительную часть сессии и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка опустился перед заседанием Банка России по ключевой ставке. В течение дня поддержку ему оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами октября, при этом рубль не отреагировал на негативные новости относительно введения США и ЕС очередных антироссийских санкций.    читать дальше
Акции ПАО "Полюс" имеют потенциал для дальнейшего укрепления и являются интересной точкой входа на российском рынке капитала в конце 2025 года, после завершения коррекционного снижения котировок, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Российскую...    читать дальше
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГМК "Норильский никель" и целевую цену на уровне 163 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за первые девять месяцев 2025 года: - Производство никеля снизилось на 4% год к...    читать дальше
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные результаты за третий квартал текущего года констатирует...    читать дальше
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ГМК "Норильский никель", говорится в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. "Компания подтвердила производственный прогноз по году. По нашей оценке, по его итогам...    читать дальше
Котировки акций Tesla могут остаться под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги опустились в стоимости на премаркете на 3,1% после публикации неоднозначных результатов за 3К25, констатируют эксперты. "Это первый квартал в текущем году, когда выручка...    читать дальше
Котировки бумаг "ФосАгро" могут вырасти на 25-35% на горизонте года при прочих равных условиях и отсутствии резких изменений внешней среды, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эмитент планирует в 2026 году произвести более 12 млн тонн минеральных удобрений (при сохранении...    читать дальше
Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" составляет 163 рубля за штуку, рекомендация - "держать", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 9М25 и сохранил прогнозы на 2025 год, констатируют...    читать дальше
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. "Квартальные результаты эмитента (3К25) соответствуют нашей...    читать дальше
Банк России получил дополнительный аргумент для снижения ключевой ставки по итогам октябрьского заседания, до 16-16,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным ежемесячного опроса агентства "инФОМ" и Банка России, в октябре 2025 года инфляционные...    читать дальше
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий...    читать дальше
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Северстали" с 1538,71 руб. до 1285,78 руб., что предполагает 42%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали"...    читать дальше
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6740 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при средней волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "Несмотря на вчерашнюю коррекцию S&P 500, технические факторы...    читать дальше
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании в пятницу, 24 октября, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". По их мнению, этому способствуют сразу несколько факторов: недельная инфляция ускорилась до 8,08% в годовом выражении, перегрев на рынке труда,...    читать дальше
