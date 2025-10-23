Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций Норникеля

Альфа-банк подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ГМК "Норильский никель", говорится в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.

"Компания подтвердила производственный прогноз по году. По нашей оценке, по его итогам объемы производства могут тяготеть к нижней границе прогнозного диапазона, что предполагает downside-риски к нашим прогнозам финансовых результатов за 2П25, что отчасти может быть нивелировано позитивной динамикой цен и ожидаемым ослаблением рубля в 4К25. Корзина металлов "Норникеля" выросла в цене на 32% с начала года, что подогревает спекулятивные настроения инвесторов, - пишут эксперты. - Подтверждаем позитивный взгляд по бумагам. В моменте они смотрятся дешево по EV/EBITDA 2026П и 2027П. Основная интрига для инвесторов сохраняется вокруг потенциальных выплат дивидендов по итогам 2025 года, перспективу которых мы оцениваем консервативно на фоне высоких процентных расходов и крепкого рубля".

