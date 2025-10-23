.
23 октября 2025 года 16:49
Цена бумаг ФосАгро обладает потенциалом роста - Freedom Finance Global
Котировки бумаг "ФосАгро" могут вырасти на 25-35% на горизонте года при прочих равных условиях и отсутствии резких изменений внешней среды, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эмитент планирует в 2026 году произвести более 12 млн тонн минеральных удобрений (при сохранении прогноза по выпуску 12,5 млн тонн на 2025 год). Глава компании Александр Гильгенберг отметил, что по итогам девяти месяцев программа выполняется и новые инвестиционные проекты (в частности, в Саратовской области) начнут давать эффект уже в следующем году. Такая агрессивная операционная цель усиливает ожидания роста компании как по производственным, так и по финансовым параметрам. Чернов обращает внимание, что с точки зрения финансовых результатов рост объемов производства до уровня выше 12 млн тонн, и особенно выход инвестпроектов в стадию полной отдачи, может значительно укрепить маржинальность и увеличить прибыль. "С учетом инвестиций и амортизации свободный денежный поток (FCF) может усилиться, поддержав дивидендную политику и кредитное плечо (Соотношение "Чистый долг/EBITDA" сейчас примерно 1,25x). Исходя из этого, на горизонте двенадцати месяцев котировки акций "ФосАгро" имеют потенциал роста, -пишет Чернов в обзоре инвесткомпании. - При прочих равных условиях и отсутствии резких изменений внешней среды я оцениваю его примерно в 25-35% от текущего уровня". Таким образом, указывает аналитик Freedom Finance Global, "ФосАгро" выглядит как компания с крепкой операционной базой, очевидными драйверами роста (увеличение объемов + инвестиционные проекты + поддержка высоких цен) и сравнительно низким риском с точки зрения долговой нагрузки. "Мы рекомендуем держать бумагу с целевой ценой примерно 8200-9000 рублей за бумагу и горизонтом инвестирования в год, с возможностью пересмотра вверх при подтверждении исполнения программы, - говорится в материале эксперта. - Более агрессивный сценарий (при выполнении программы сверху, росте цен и оптимизации затрат) не исключает роста стоимости акций примерно до 10000 рублей, но времени на это может потребоваться больше". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
23 октября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ в четверг упал к 2570п по индексу МосБиржи из-за санкций Запада, лидировал в откате ЛУКОЙЛ
Москва. 23 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился на новостях об антироссийских санкциях ЕС и США, а также опасений эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent подскочил выше $66 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 2570 пунктам во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-8,1%), который перенес рассмотрение вопроса о промежуточных дивидендах. читать дальше
.23 октября 2025 года 19:34
Рубль на закрытии торгов четверга растерял дневной рост и чуть опустился в парке с юанем перед заседанием Банка России по ставке
Москва. 23 октября. Китайский юань развернулся вверх после снижения значительную часть сессии и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка опустился перед заседанием Банка России по ключевой ставке. В течение дня поддержку ему оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами октября, при этом рубль не отреагировал на негативные новости относительно введения США и ЕС очередных антироссийских санкций. читать дальше
.23 октября 2025 года 19:02
Акции ПАО "Полюс" имеют потенциал для дальнейшего укрепления и являются интересной точкой входа на российском рынке капитала в конце 2025 года, после завершения коррекционного снижения котировок, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Российскую... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:35
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГМК "Норильский никель" и целевую цену на уровне 163 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за первые девять месяцев 2025 года: - Производство никеля снизилось на 4% год к... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:05
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные результаты за третий квартал текущего года констатирует... читать дальше
.23 октября 2025 года 17:44
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ГМК "Норильский никель", говорится в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. "Компания подтвердила производственный прогноз по году. По нашей оценке, по его итогам... читать дальше
.23 октября 2025 года 17:11
Котировки акций Tesla могут остаться под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги опустились в стоимости на премаркете на 3,1% после публикации неоднозначных результатов за 3К25, констатируют эксперты. "Это первый квартал в текущем году, когда выручка... читать дальше
.23 октября 2025 года 16:29
Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" составляет 163 рубля за штуку, рекомендация - "держать", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 9М25 и сохранил прогнозы на 2025 год, констатируют... читать дальше
.23 октября 2025 года 16:06
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. "Квартальные результаты эмитента (3К25) соответствуют нашей... читать дальше
.23 октября 2025 года 15:40
Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам октября
Москва. 23 октября. Китайский юань опускается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного повышается на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября и перед пятничным заседанием Банка России по ключевой ставке. При этом рубль не реагирует на негативные новости относительно введения США и ЕС очередных антироссийских санкций. читать дальше
.23 октября 2025 года 15:37
Банк России получил дополнительный аргумент для снижения ключевой ставки по итогам октябрьского заседания, до 16-16,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным ежемесячного опроса агентства "инФОМ" и Банка России, в октябре 2025 года инфляционные... читать дальше
.23 октября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:57
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Северстали" с 1538,71 руб. до 1285,78 руб., что предполагает 42%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали"... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:30
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6740 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при средней волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "Несмотря на вчерашнюю коррекцию S&P 500, технические факторы... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:05
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании в пятницу, 24 октября, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". По их мнению, этому способствуют сразу несколько факторов: недельная инфляция ускорилась до 8,08% в годовом выражении, перегрев на рынке труда,... читать дальше
