Прогнозная цена бумаг Норникеля - 163 руб. - "Цифра брокер"

Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" составляет 163 рубля за штуку, рекомендация - "держать", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 9М25 и сохранил прогнозы на 2025 год, констатируют эксперты.

Производство металлов остается в рамках ожидаемого диапазона, без значимых отклонений, что говорит о контролируемом управлении операционной деятельностью, обращают внимание они.

В ближайшее время, по мнению аналитиков инвесткомпании, можно ожидать умеренный рост добычи палладия и платины, тогда как по никелю и меди эмитент, вероятно, сохранит стабильность.

"Норникель" в целом демонстрирует устойчивость на фоне сложной конъюнктуры, но драйверов для сильного роста пока не видно. Наш таргет - 163 рубля ("держать")", - пишут эксперты в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.