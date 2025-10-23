ЦБ РФ получил дополнительный аргумент для снижения ставки в октябре - Freedom Finance Global

Банк России получил дополнительный аргумент для снижения ключевой ставки по итогам октябрьского заседания, до 16-16,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным ежемесячного опроса агентства "инФОМ" и Банка России, в октябре 2025 года инфляционные ожидания россиян ("прогноз" роста инфляции через год, сделанный опрошенными гражданами) остались стабильными по сравнению с сентябрем на уровне 12,6%, отмечает эксперт.

Примерно на таком же уровне инфляционные ожидания находились в марте текущего года, что является минимальным значением с начала 2025 года. Поскольку в сентябре по сравнению с августом дефляция сменилась небольшой инфляцией, стабильность инфляционных ожиданий населения оказалась приятным сюрпризом, указывает Мильчакова.

Показатель наблюдаемой населением инфляции в октябре 2025 года снизился с 14,7% до 14,1%.

Аналитик инвесткомпании отмечает, что на стабильность инфляционных ожиданий повлияла также, скорее всего, стабильность рубля.

"Мы полагаем, что у ЦБ РФ на заседании совета директоров 24 октября появляется дополнительный аргумент, кроме снижения годовой инфляции в сентябре, для снижения ключевой ставки на 0,5-1 п.п., до 16-16,5% годовых", - пишет эксперт Freedom Finance Global в обзоре.

