Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании в пятницу, 24 октября, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

По их мнению, этому способствуют сразу несколько факторов: недельная инфляция ускорилась до 8,08% в годовом выражении, перегрев на рынке труда, инфляционные ожидания населения в октябре по данным опроса "инФОМ" остались на минимуме года - 12,6%, но все еще выше ориентира ЦБ.

"Будущий рост НДС с января 2026 года также увеличивает проинфляционные риски, - указывают эксперты. - Денежный рынок, в свою очередь, демонстрирует избыточную рублевую ликвидность, а RUONIA и OIS фиксинги заложили сценарий либо паузы (сохранения ставки на 17%), либо символического смягчения на 50 максимум 100 б.п. В целом, баланс рисков складывается в пользу сохранения текущего уровня ставки. Банк России, по всей видимости, предпочтет выжидательную позицию, чтобы оценить эффект от действующих мер жесткой денежно-кредитной политики и стабилизировать инфляционные ожидания на горизонте ближайших месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.