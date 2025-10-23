Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ЛУКОЙЛа и Роснефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", попавших в санкционный список SDN, сообщается в обзоре аналитиков.

Министерство финансов США внесло "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и их дочерние компании в санкционный список SDN. Сделки с ними запрещаются начиная с 21 ноября, и это касается всех компаний, в которых "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" владеют более чем 50%, напрямую или косвенно.

"Ранее, в январе, США ввели санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", - отмечает эксперт Алексей Кокин. - Это означает, что в настоящее время в списке SDN находятся четыре самых крупных российских нефтедобывающих компании. Влияние предыдущих мер на общий объем экспорта нефти из РФ и на дисконт российской нефти к эталонным сортам было очевидно ограниченным. Однако объем экспорта, на который повлияют новые санкции, значительнее, а перенаправить его новым покупателям (например, из Индии в Китай) может оказаться сложнее и дороже. Как следствие, возможно расширение дисконта нефти Urals к Brent. Однако, скорее всего, его компенсирует рост цен на эталонные сорта (как минимум частично)".

По мнению аналитика, общие затраты на поставку нефти и нефтепродуктов покупателям, вероятно, увеличатся, и нельзя исключать, что в краткосрочной перспективе попавшие только что под санкции компании могут сократить добычу на время поиска новых логистических решений.

"Ожидаем, что в долгосрочной перспективе экспорт "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" тем не менее восстановится до прежних уровней. Оставляем в силе рейтинг "покупать" по этим бумагам", - делает вывод Кокин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.