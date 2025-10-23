Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным - банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"В первой половине среды рубль слабел, но по итогам дня он смог укрепиться на Мосбирже, - отмечают аналитики. - На стороне российской валюты в моменте мог играть фактор налогового периода, на фоне которого экспортеры наращивают продажу валюты, и выросшие цены на нефть. В четверг курс CNY/RUB находится у 11,36 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Последние санкционные новости могут на время внести дисбалансы на валютный рынок, но в целом для курса пока остается актуальным диапазон в 11,30-11,50 руб./юань". .

Нефтяные цены в среду заметно выросли, что продолжается и в четверг утром, отмечают эксперты. Ужесточение санкций со стороны США против нефтяных компаний РФ заметно усилило на рынке опасения перебоев в поставках российского сырья. По мнению аналитиков банка, с учетом последних вводных котировки попробуют остаться выше $63,5/барр.

