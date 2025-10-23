.
СЕГОДНЯ:
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвесторам стоит обратить внимание на акции IT-компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"
23 октября 2025 года 11:11
Инвесторам стоит обратить внимание на акции IT-компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции российских IT-компаний, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. "Переход администрации США к санкциям в отношении РФ означает эскалацию геополитических рисков и новое давление на рынок акций, - отмечает эксперт в комментарии. - Вместе с тем, введение ограничений в отношении крупных экспортеров может иметь положительный эффект на курс рубля. "Лукойл" и "Роснефть" в изменившихся условиях будут склонны в большей степени возвращать деньги в Россию - не только текущую валютную выручку, но и накопленные ранее ресурсы. Это может стать значимым фактором в пользу более крепкого рубля в течение более продолжительного периода". На этом фоне краткосрочная привлекательность квазивалютных инструментов (акции экспортеров, валютные облигации) может померкнуть, полагает Клещев. По его мнению, интересной может быть покупка акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, против индекса Мосбиржи. Особенно это касается акций IT-компаний на фоне отката идеи с введением НДС на ПО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
23 октября 2025 года 15:37
Банк России получил дополнительный аргумент для снижения ключевой ставки по итогам октябрьского заседания, до 16-16,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным ежемесячного опроса агентства "инФОМ" и Банка России, в октябре 2025 года инфляционные... читать дальше
.23 октября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:57
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Северстали" с 1538,71 руб. до 1285,78 руб., что предполагает 42%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали"... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:30
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6740 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при средней волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "Несмотря на вчерашнюю коррекцию S&P 500, технические факторы... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:05
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании в пятницу, 24 октября, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". По их мнению, этому способствуют сразу несколько факторов: недельная инфляция ускорилась до 8,08% в годовом выражении, перегрев на рынке труда,... читать дальше
.23 октября 2025 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Татнефти" с целью 523,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,99%, стоп-приказ: 619,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что... читать дальше
.23 октября 2025 года 13:03
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", попавших в санкционный список SDN, сообщается в обзоре аналитиков. Министерство финансов США внесло "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и их дочерние компании в санкционный список SDN. Сделки с ними запрещаются начиная с... читать дальше
.23 октября 2025 года 12:32
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "Стабильность инфляционных ожиданий населения на фоне умеренного и предсказуемого роста ценовых... читать дальше
.23 октября 2025 года 12:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитика Анастасии Поповой. Эмитент представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9М25. "Компания отчиталась на... читать дальше
.23 октября 2025 года 11:50
Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В первой половине среды рубль слабел, но по итогам дня он смог укрепиться на Мосбирже, - отмечают аналитики. - На стороне российской валюты в моменте мог играть фактор налогового периода,... читать дальше
.23 октября 2025 года 11:36
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 100 б.п. в пятницу, 24 октября, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Опубликованные в среду данные за октябрь указали на сохранение инфляционных ожиданий населения РФ у 12,6%, несмотря на удорожание товаров-маркеров и на негативный новостной фон... читать дальше
.23 октября 2025 года 10:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "ОГК-2", оценивая потенциал снижения их на уровне 70%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Акционеры "ОГК-2" на внеочередном общем собрании (ВОСА) одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,06 руб. на... читать дальше
.23 октября 2025 года 10:31
Российский рынок акций останется в четверг под давлением со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Давление на российские акции со... читать дальше
.23 октября 2025 года 10:16
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 17% годовых по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Рост потребительских цен в России с 14 по 20 октября ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий... читать дальше
.23 октября 2025 года 10:00
Риски ухода курса валютной пары юань/рубль "под" отметку 11 рублей за юань ближе к концу текущего месяца возросли, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Отметим, что, наряду с новым пакетом санкций, в пользу укрепления рубля может сыграть... читать дальше
