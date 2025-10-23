"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ОГК-2

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "ОГК-2", оценивая потенциал снижения их на уровне 70%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Акционеры "ОГК-2" на внеочередном общем собрании (ВОСА) одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,06 руб. на акцию. Дата дивидендной отсечки - 5 ноября. Менеджмент достаточно неожиданно рекомендовал выплаты за 2024 год в сентябре, как и в мае этого года, отмечается в обзоре.

"С точки зрения фундаментальных факторов мы считаем, что дивиденды "ОГК-2", скорее всего, разовая история, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - У других компаний холдинга - "ТГК-1" и "Мосэнерго" - рентабельность устойчивее и есть возможность платить дивиденды, хотя они этого не делают. В нашем понимании ("ОГК-2" пару лет назад перестала публиковать отчетность), текущий год складывается для компании гораздо слабее предыдущего (прогнозируем убыток в 2025 году)., и в дальнейшем мы дивидендов не ждем. Отсюда наш "негативный" взгляд на бумагу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.