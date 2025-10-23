.
23 октября 2025 года 10:31
Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600п в четверг - ПСБ
Российский рынок акций останется в четверг под давлением со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Давление на российские акции со стороны геополитического фактора сохранится, что будет способствовать дальнейшему смещению рынка к минимумам месяца. Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи в четверг может выступить коридор 2520-2600 пунктов. В такой ситуации открытие длинных позиций несет на себе повышенные риски", - пишет эксперт в комментарии. "Лучше рынка", по мнению Зварича, в четверг могут выглядеть IT-компании на фоне согласия правительства РФ отложить отмену льгот по НДС на российское программное обеспечение. "Хуже рынка", отмечает он, могут быть акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", где дополнительное давление будет создавать планируемое с 21 ноября введение на компании санкций со стороны США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
23 октября 2025 года 15:37
Банк России получил дополнительный аргумент для снижения ключевой ставки по итогам октябрьского заседания, до 16-16,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным ежемесячного опроса агентства "инФОМ" и Банка России, в октябре 2025 года инфляционные... читать дальше
.23 октября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:57
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Северстали" с 1538,71 руб. до 1285,78 руб., что предполагает 42%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали"... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:30
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6740 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при средней волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "Несмотря на вчерашнюю коррекцию S&P 500, технические факторы... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:05
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании в пятницу, 24 октября, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". По их мнению, этому способствуют сразу несколько факторов: недельная инфляция ускорилась до 8,08% в годовом выражении, перегрев на рынке труда,... читать дальше
.23 октября 2025 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Татнефти" с целью 523,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,99%, стоп-приказ: 619,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что... читать дальше
.23 октября 2025 года 13:03
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", попавших в санкционный список SDN, сообщается в обзоре аналитиков. Министерство финансов США внесло "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и их дочерние компании в санкционный список SDN. Сделки с ними запрещаются начиная с... читать дальше
.23 октября 2025 года 12:32
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "Стабильность инфляционных ожиданий населения на фоне умеренного и предсказуемого роста ценовых... читать дальше
.23 октября 2025 года 12:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитика Анастасии Поповой. Эмитент представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9М25. "Компания отчиталась на... читать дальше
.23 октября 2025 года 11:50
Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В первой половине среды рубль слабел, но по итогам дня он смог укрепиться на Мосбирже, - отмечают аналитики. - На стороне российской валюты в моменте мог играть фактор налогового периода,... читать дальше
.23 октября 2025 года 11:36
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 100 б.п. в пятницу, 24 октября, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Опубликованные в среду данные за октябрь указали на сохранение инфляционных ожиданий населения РФ у 12,6%, несмотря на удорожание товаров-маркеров и на негативный новостной фон... читать дальше
.23 октября 2025 года 11:11
Инвесторам стоит обратить внимание на акции российских IT-компаний, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. "Переход администрации США к санкциям в отношении РФ означает эскалацию геополитических рисков и новое давление на рынок акций, - отмечает эксперт в... читать дальше
.23 октября 2025 года 10:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "ОГК-2", оценивая потенциал снижения их на уровне 70%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Акционеры "ОГК-2" на внеочередном общем собрании (ВОСА) одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,06 руб. на... читать дальше
.23 октября 2025 года 10:16
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 17% годовых по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Рост потребительских цен в России с 14 по 20 октября ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий... читать дальше
.23 октября 2025 года 10:00
Риски ухода курса валютной пары юань/рубль "под" отметку 11 рублей за юань ближе к концу текущего месяца возросли, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Отметим, что, наряду с новым пакетом санкций, в пользу укрепления рубля может сыграть... читать дальше
