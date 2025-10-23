Ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 17% в октябре - БКС Экспресс

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 17% годовых по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Рост потребительских цен в России с 14 по 20 октября ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за двенадцать месяцев) к 20 октября увеличилась до 8,19% с отметки 8,16%, зафиксированной неделей ранее.

"Банк России в предстоящую пятницу на очередном заседании примет решение о ключевой ставке. Считаем, что она останется на уровне 17% годовых, и видим больше аргументов за ее сохранение: инфляция перестала замедляться, выросли инфляционные ожидания и зарплаты, впереди повышение налогов и бюджетные риски", - отмечает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.