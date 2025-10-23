Цены рублевых корпбондов в четверг могут просесть на геополитических и санкционных новостях

Москва. 23 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут просесть на фоне известий о новых антироссийских санкциях Запада и опасений эскалации геополитической напряженности, а также неопределенности с решением ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании 24 октября, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1% (между уровнем мая 2024 года - 14,0% - и июля 2024 года - 14,2%). Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Динамика инфляционных ожиданий населения в октябре может говорить о том, что пока в ней не отразились такие факторы, как наблюдающийся в последнее время рост цен на ряд чувствительных для граждан товаров (бензин и плодоовощи) и планы по повышению НДС.

Кроме того, согласно вышедшим накануне вечером данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 20 октября выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%.

Из данных за 20 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 октября ускорилась до 8,19% с 8,16% на 13 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Вечером в среду издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что власти США сняли основное ограничение на применение Киевом некоторых ракет большой дальности, которые Украине предоставляют западные страны. "Администрация президента США Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставляемых западными союзниками, что позволит Киеву нарастить атаки на цели на территории России", - говорится в сообщении. По словам собеседникоы издания, это решение было принято еще до встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

Однако президент США Дональд Трамп опроверг это сообщение, заявив, что оно не соответствует действительности. "История The Wall Street Journal о том, что США согласились на то, чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России - это не соответствующая действительности информация", - написал Трамп в соцсети Truth Social. "США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не поступили на Украину, или к тому, что Украина с ними делает", - подчеркнул американский лидер.

Кроме того, вечером в среду европейский СМИ сообщили, что постпреды стран Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России.

В рамках принятого 19-го пакета санкций против РФ ЕС ускорит отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ), а также введет меры против 117 судов, заявил в среду глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. Он подтвердил сообщения, что ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении РФ, и отметил, что блок уже начал работу над следующим пакетом.

Глава Минфина США Скотт Бессент в среду заявил в интервью Fox News, что Вашингтон решил перейти к новым санкциям против России из-за подхода Москвы к переговорному процессу по Украине, они станут одними из самых масштабных.

"Президент России Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись", - сказал Бессент в эфире Fox News. "Были переговоры, начавшиеся на Аляске, и президент США Трамп покинул их, когда понял, что ситуация не двигается вперед. Были переговоры за закрытыми дверям, но я считаю, что президент разочарован тем, как идут эти переговоры", - подчеркнул он.

В ночь на четверг Минфин США объявил о дополнительных санкциях в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). Также Минфин сообщил, что США призывают союзников присоединиться к новым мерам против РФ, при этом продолжат выступать за урегулирование на Украине.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в связи с введением санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" выдало стандартную для таких случаев лицензию на сворачивание операций с новыми фигурантами SDN List. Лицензия, текст которой опубликован на сайте Минфина, действует до 21 ноября.

Трамп выразил надежду, что украинский конфликт будет быстро урегулирован, и он сможет отменить введенные санкции против нефтяных компаний из РФ.

Также Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, что пока отменил встречу с Путиным, но рассчитывает провести ее в будущем.

В США накануне индексы акций снизились на 0,5-0,9% на отчетностях и опасениях эскалации в отношениях США и Китая.

Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем. Индексы Уолл-стрит усилили снижение на этих новостях, но впоследствии восстановили часть позиций.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,7%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), консолидируются американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут из-за опасений эскалации в отношениях США и Китая. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:30 мск составила $65,0 за баррель (+3,9%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,84 за баррель (+4%).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,043 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,185 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 октября снизился всего на 0,002% и составил 117,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1167,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+1%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,65%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-003Р-02" (-0,83%), "РЖД-001P-04R" (-0,73%) и "РЖД-28" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Авто финанс банк установил финальный ориентир ставки купона по выпуску облигаций серии БО-001P-16 со сроком обращения 2,3 года (840 дней) в размере 16,65% годовых, а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 3-летнему флоатеру серии БО-001P-17 на уровне 215 базисных пунктов. Ориентиру фиксированного купона соответствует доходность к погашению в размере 17,98% годовых. Банк 22 октября провел сбор заявок на два выпуска облигаций: серии БО-001P-16 с фиксированными купонами и флоатер серии БО-001P-17. Купоны по займам ежемесячные. Общий планируемый объем выпусков заявлялся как 10 млрд рублей. Итоговая сумма совпала с ориентиром и распределилась между траншами следующим образом: 6 млрд рублей - "фикс" и 4 млрд рублей - флоатер. Техразмещение запланировано на 27 октября. Транш с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ВЭБ.РФ (OKPO code: 00005061) установил финальный ориентир спреда 4-летних социальных облигаций серии ПБО-002Р-52 с привязкой к RUONIA объемом 50 млрд рублей на уровне 185 базисных пунктов. Купоны по выпуску квартальные, плавающие, они будут определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 22 октября. Техразмещение запланировано на 28 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) досрочно погасило два выпуска облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 7 млрд рублей. Погашение состоялось в дату выплаты 12-го купона, 22 октября. Эмитент принял решение о досрочном погашении 7 октября. Компания разместила оба 10-летних выпуска в октябре 2019 года. Объем серии БО-03 - 3 млрд рублей, серии БО-04 - 4 млрд рублей. В октябре 2022 года выпуски были выкуплены по офертам почти в полном объеме. Ставка 12-го полугодового купона по выпускам составляла 8,8% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.