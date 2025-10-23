Уолл-стрит снизилась по итогам торгов в среду на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и Китая. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в четверг. Нефть резко дорожает в четверг утром на новых санкциях США против РФ, Brent торгуется у $65 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали отчетности компаний и сообщения о новых ограничительных мерах, которые Вашингтон может ввести против Китая.

Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем. Индексы Уолл-стрит усилили снижение на этих новостях, но впоследствии восстановили часть позиций.

Торговый конфликт Вашингтона с Пекином, вероятно, будет продолжаться до встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин.

По его словам, сообщения о возможных новых ограничениях усилили негативный эффект от разочаровывающей отчетности ряда технологических компаний. Между тем Хайнлин считает, что не стоит делать выводы по результатам одного дня. "Сезон отчетности выдался довольно удачным, и мы не так уж далеки от исторических максимумов", - сказал он.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average стала International Business Machines (SPB: IBM) (+1,9%), лидером снижения - поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-2,6%).

В составе S&P 500 сильнее всего выросли в цене бумаги производителя хирургического оборудования Intuitive Surgical, подорожавшие на 13,9% на позитивной отчетности компании. Самые большие потери понес производитель оборудования для систем климат-контроля Lennox International. Его акции подешевели на 10,2% после неоднозначных квартальных результатов и ухудшения годового прогноза.

Котировки Netflix Inc. (SPB: NFLX) упали на 10,1%. Квартальная прибыль крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке оказалась хуже оценок рынка.

Стоимость бумаг Texas Instruments, занимающейся разработкой и производством полупроводниковых компонентов, снизилась на 5,6% на разочаровывающих прогнозах компании.

Производитель игрушек Mattel сократил капитализацию на 2,8%. Его скорректированная прибыль и выручка за третий квартал не оправдали ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость телекоммуникационного оператора AT&T Inc. (SPB: T) уменьшилась на 1,9% после неоднозначной отчетности. Компания вернулась к чистой прибыли в третьем квартале, но ее выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Цена акций гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings повысилась на 3,4% на сильных квартальных результатах.

Бумаги поставщика решений в сфере энергетики GE Vernova (SPB: GEV) подешевели на 1,6%, несмотря на позитивную отчетность. Компания зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале после убытка годом ранее, а ее выручка значительно превысила оценки экспертов.

В среду инвесторы ждали отчетности Tesla (SPB: TSLA), которая должна была быть опубликована уже после закрытия сессии. По итогам основных торгов акции компании опустились в цене на 0,8%. Среди других представителей "великолепной семерки" капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,5%. Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - менее чем на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,71% - до 46590,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,53% - до 6699,4 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,93% и закрылся на отметке 22740,4 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в четверг вслед за падением Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Американские власти рассматривают возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, что несколько снизило опасения по поводу отношений двух стран.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Pop Mart International, дешевеющие на 10,1%.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical уменьшается на 4,9%, BYD Electronic - на 4,3%, Sino Biopharmaceutical - на 4,2%, Hansoh Pharmaceutical - на 3,7%.

Капитализация Li Ning повышается на 6%, Sands China - на 3,8%, CNOOC - на 2,1%, China Hongqiao Group и Meituan (SPB: 3690) - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,5%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Sumco и Renesas Electronics (-5% у обеих).

Рыночная стоимость SoftBank уменьшается на 4,1%, Advantest - на 3,7%, Tokyo Electron - на 3,6%.

Цена бумаг Sumitomo Heavy Industries увеличивается на 11,2%, Kawasaki Heavy Industries - на 5,2%, Kanadevia Corp. - на 4,8%, Sumitomo Metal Mining - на 2,9%, Taiheiyo Cement - на 2,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,8%.

Банк Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на минимальном с сентября 2022 года уровне 2,5% - в третий раз подряд. Регулятор также подтвердил прогнозы роста ВВП на этот год на уровне 0,9%, на следующий - на уровне 1,6%, а также прогнозы инфляции - 2% и 1,9% соответственно на 2025 и 2026 год.

Цена бумаг Samsung Electronics уходит вниз на 1,7%, Hyundai Motor - на 3,5%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Котировки акций Posco растут на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

BHP сократила рыночную стоимость на 1,2%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть прибавляют более 3,5% на торгах в четверг на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $64,79 за баррель, что на $2,2 (3,51%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $1,27 (2,1%), до $62,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,08 (3,56%), до $60,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,26 (2,2%), до $58,5 за баррель.

Решение о новых санкциях в отношении РФ администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостатком серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине". Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе он сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из РФ и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Новые санкции "означают изменение подхода Трампа к России и открывают путь к еще более жестким мерам в будущем, которые могут в конечном итоге повлиять на поставки российской нефти на мировой рынок", отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на мировых рынках в ING Groep.

Между тем доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал снижение запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Коммерческие резервы нефти в стране уменьшились на 961 тыс. баррелей - до 422,8 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей.