Мнения аналитиков
23 октября 2025 года 09:10

Нефть резко дорожает
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Власти отложили отмену льготы по НДС на российский софт
Правительство РФ сочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского ПО, внесет соответствующие изменения ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата...
 
Кого может затронуть изменение системы социального страхования
Минфин скорректировал прогноз по бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России (СФР) на 2025 год: дефицит увеличится до 779,8 миллиарда рублей против 369,5 миллиарда, предусмотренных в действующем бюджете. Доходы фонда составят 16,2...
 
Власти отложили введение категории МСП+
Запуск новой категории бизнеса МСП+ пока отложили, заявили «Известиям» участники рынка. Этот статус могли бы получить компании, которые уже выросли из параметров малых и средних предприятий, но не готовы переходить в сегмент крупных, так как боятся...
 
23 октября 2025 года 09:10

Нефть резко дорожает

Уолл-стрит снизилась по итогам торгов в среду на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и Китая. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в четверг. Нефть резко дорожает в четверг утром на новых санкциях США против РФ, Brent торгуется у $65 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали отчетности компаний и сообщения о новых ограничительных мерах, которые Вашингтон может ввести против Китая.

Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем. Индексы Уолл-стрит усилили снижение на этих новостях, но впоследствии восстановили часть позиций.

Торговый конфликт Вашингтона с Пекином, вероятно, будет продолжаться до встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, отметил аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин.

По его словам, сообщения о возможных новых ограничениях усилили негативный эффект от разочаровывающей отчетности ряда технологических компаний. Между тем Хайнлин считает, что не стоит делать выводы по результатам одного дня. "Сезон отчетности выдался довольно удачным, и мы не так уж далеки от исторических максимумов", - сказал он.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average стала International Business Machines (SPB: IBM) (+1,9%), лидером снижения - поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-2,6%).

В составе S&P 500 сильнее всего выросли в цене бумаги производителя хирургического оборудования Intuitive Surgical, подорожавшие на 13,9% на позитивной отчетности компании. Самые большие потери понес производитель оборудования для систем климат-контроля Lennox International. Его акции подешевели на 10,2% после неоднозначных квартальных результатов и ухудшения годового прогноза.

Котировки Netflix Inc. (SPB: NFLX) упали на 10,1%. Квартальная прибыль крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке оказалась хуже оценок рынка.

Стоимость бумаг Texas Instruments, занимающейся разработкой и производством полупроводниковых компонентов, снизилась на 5,6% на разочаровывающих прогнозах компании.

Производитель игрушек Mattel сократил капитализацию на 2,8%. Его скорректированная прибыль и выручка за третий квартал не оправдали ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость телекоммуникационного оператора AT&T Inc. (SPB: T) уменьшилась на 1,9% после неоднозначной отчетности. Компания вернулась к чистой прибыли в третьем квартале, но ее выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Цена акций гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings повысилась на 3,4% на сильных квартальных результатах.

Бумаги поставщика решений в сфере энергетики GE Vernova (SPB: GEV) подешевели на 1,6%, несмотря на позитивную отчетность. Компания зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале после убытка годом ранее, а ее выручка значительно превысила оценки экспертов.

В среду инвесторы ждали отчетности Tesla (SPB: TSLA), которая должна была быть опубликована уже после закрытия сессии. По итогам основных торгов акции компании опустились в цене на 0,8%. Среди других представителей "великолепной семерки" капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,5%. Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - менее чем на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,71% - до 46590,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,53% - до 6699,4 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,93% и закрылся на отметке 22740,4 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в четверг вслед за падением Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Американские власти рассматривают возможность введения ограничений на поставку в КНР товаров, содержащих американское программное обеспечение или созданных с использованием такого ПО, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Подобная мера может привести к существенной эскалации в торговой войне между США и Китаем.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, что несколько снизило опасения по поводу отношений двух стран.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Pop Mart International, дешевеющие на 10,1%.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical уменьшается на 4,9%, BYD Electronic - на 4,3%, Sino Biopharmaceutical - на 4,2%, Hansoh Pharmaceutical - на 3,7%.

Капитализация Li Ning повышается на 6%, Sands China - на 3,8%, CNOOC - на 2,1%, China Hongqiao Group и Meituan (SPB: 3690) - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,5%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Sumco и Renesas Electronics (-5% у обеих).

Рыночная стоимость SoftBank уменьшается на 4,1%, Advantest - на 3,7%, Tokyo Electron - на 3,6%.

Цена бумаг Sumitomo Heavy Industries увеличивается на 11,2%, Kawasaki Heavy Industries - на 5,2%, Kanadevia Corp. - на 4,8%, Sumitomo Metal Mining - на 2,9%, Taiheiyo Cement - на 2,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,8%.

Банк Кореи в четверг ожидаемо сохранил базовую ставку на минимальном с сентября 2022 года уровне 2,5% - в третий раз подряд. Регулятор также подтвердил прогнозы роста ВВП на этот год на уровне 0,9%, на следующий - на уровне 1,6%, а также прогнозы инфляции - 2% и 1,9% соответственно на 2025 и 2026 год.

Цена бумаг Samsung Electronics уходит вниз на 1,7%, Hyundai Motor - на 3,5%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Котировки акций Posco растут на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

BHP сократила рыночную стоимость на 1,2%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть прибавляют более 3,5% на торгах в четверг на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $64,79 за баррель, что на $2,2 (3,51%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $1,27 (2,1%), до $62,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,08 (3,56%), до $60,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,26 (2,2%), до $58,5 за баррель.

Решение о новых санкциях в отношении РФ администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостатком серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине". Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе он сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из РФ и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Новые санкции "означают изменение подхода Трампа к России и открывают путь к еще более жестким мерам в будущем, которые могут в конечном итоге повлиять на поставки российской нефти на мировой рынок", отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на мировых рынках в ING Groep.

Между тем доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал снижение запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Коммерческие резервы нефти в стране уменьшились на 961 тыс. баррелей - до 422,8 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


23 октября 2025 года 15:37
ЦБ РФ получил дополнительный аргумент для снижения ставки в октябре - Freedom Finance Global
Банк России получил дополнительный аргумент для снижения ключевой ставки по итогам октябрьского заседания, до 16-16,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным ежемесячного опроса агентства "инФОМ" и Банка России, в октябре 2025 года инфляционные...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ММК
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 14:57
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Северстали до 1285,78 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Северстали" с 1538,71 руб. до 1285,78 руб., что предполагает 42%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали"...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 14:30
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6650-6740п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6740 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при средней волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "Несмотря на вчерашнюю коррекцию S&P 500, технические факторы...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 14:05
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании в пятницу, 24 октября, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". По их мнению, этому способствуют сразу несколько факторов: недельная инфляция ускорилась до 8,08% в годовом выражении, перегрев на рынке труда,...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Татнефти с целью 523,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Татнефти" с целью 523,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,99%, стоп-приказ: 619,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 13:03
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ЛУКОЙЛа и Роснефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", попавших в санкционный список SDN, сообщается в обзоре аналитиков. Министерство финансов США внесло "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и их дочерние компании в санкционный список SDN. Сделки с ними запрещаются начиная с...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 12:32
Снижение ставки ЦБ РФ в октябре может составить 50-100 б.п. - ПСБ
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "Стабильность инфляционных ожиданий населения на фоне умеренного и предсказуемого роста ценовых...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 12:12
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ММК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитика Анастасии Поповой. Эмитент представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9М25. "Компания отчиталась на...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 11:50
Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным - банк "Санкт-Петербург"
Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В первой половине среды рубль слабел, но по итогам дня он смог укрепиться на Мосбирже, - отмечают аналитики. - На стороне российской валюты в моменте мог играть фактор налогового периода,...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 11:36
ЦБ РФ может снизить ставку на 100 б.п. в пятницу - банк "Санкт-Петербург"
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 100 б.п. в пятницу, 24 октября, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Опубликованные в среду данные за октябрь указали на сохранение инфляционных ожиданий населения РФ у 12,6%, несмотря на удорожание товаров-маркеров и на негативный новостной фон...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 11:11
Инвесторам стоит обратить внимание на акции IT-компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции российских IT-компаний, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. "Переход администрации США к санкциям в отношении РФ означает эскалацию геополитических рисков и новое давление на рынок акций, - отмечает эксперт в...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 10:48
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ОГК-2
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "ОГК-2", оценивая потенциал снижения их на уровне 70%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Акционеры "ОГК-2" на внеочередном общем собрании (ВОСА) одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,06 руб. на...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 10:31
Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600п в четверг - ПСБ
Российский рынок акций останется в четверг под давлением со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Давление на российские акции со...    читать дальше
.
23 октября 2025 года 10:16
Ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 17% в октябре - БКС Экспресс
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 17% годовых по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Рост потребительских цен в России с 14 по 20 октября ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий...    читать дальше
.
