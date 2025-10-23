Результаты октябрьского заседания ЦБ РФ, вероятно, смогут поддержать цены ОФЗ - ПСБ

Результаты заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 24 октября 2025 года, вероятно, смогут поддержать котировки рублевых госбумаг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Позитив от геополитики, наблюдавшийся на рынке ОФЗ 16-17 октября, фактически полностью был нивелирован. Сдержать индекс RGBI от возврата к исходным уровням (113 пунктов) пока может лишь пятничное заседание Банка России, на котором мы ожидаем снижение ключевой ставки на 50-100 б.п. (несмотря на консенсус ее сохранения). В результате в четверг ждем снижения индекса в район 114 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Грицкевич также отмечает, что инфляционные ожидания населения в октябре не изменились, что укрепляет его ожидания снижения ставки по итогам пятничного заседания.

Важным фактором, указывает он, станет новый прогноз регулятора по средней ставке на 2026 год - его сохранение будет поводом для дальнейшего формирования позиций в ОФЗ на следующий год.

Аукционы ОФЗ в среду прошли невыразительно, констатирует аналитик. Было размещено бумаг на 98 млрд руб. Умеренный спрос, по его мнению, объясняется, с одной стороны, осторожностью инвесторов в преддверии заседания регулятора, с другой - ожиданиями предложения флоатеров на аукционах после регистрации новых выпусков Минфином.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.