Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Власти отложили отмену льготы по НДС на российский софт
Правительство РФ сочло возможным отложить отмену льготы по уплате НДС при реализации российского ПО, внесет соответствующие изменения ко второму чтению законопроекта о правках в Налоговый кодекс, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата...
 
Кого может затронуть изменение системы социального страхования
Минфин скорректировал прогноз по бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России (СФР) на 2025 год: дефицит увеличится до 779,8 миллиарда рублей против 369,5 миллиарда, предусмотренных в действующем бюджете. Доходы фонда составят 16,2...
 
Власти отложили введение категории МСП+
Запуск новой категории бизнеса МСП+ пока отложили, заявили «Известиям» участники рынка. Этот статус могли бы получить компании, которые уже выросли из параметров малых и средних предприятий, но не готовы переходить в сегмент крупных, так как боятся...
 
23 октября 2025 года 09:32

"Финам" рекомендует держать паи VanEck Uranium and Nuclear ETF

"Финам" рекомендует "держать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $137,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 4,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"Паи фона за последние месяцы показали значительный рост на фоне новостей о снижении добычи урана крупнейшими производителями, а также заявления о сотрудничестве американских технологических гигантов с операторами АЭС и разработчиками малых модульных реакторов. Однако столь стремительное ралли привело к тому, что существенная часть компаний из состава фонда уже приблизилась к своим справедливым оценкам или превысила их, - отмечает эксперт. - В середине октября 2025 года снижение спотовых цен на уран усилило давление на рынок. На основании всего вышеизложенного мы придерживаемся нейтрального взгляда".

VanEck Uranium and Nuclear ETF - это биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
23 октября 2025 года 15:37
ЦБ РФ получил дополнительный аргумент для снижения ставки в октябре - Freedom Finance Global
Банк России получил дополнительный аргумент для снижения ключевой ставки по итогам октябрьского заседания, до 16-16,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным ежемесячного опроса агентства "инФОМ" и Банка России, в октябре 2025 года инфляционные...    читать дальше
23 октября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ММК
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий...    читать дальше
23 октября 2025 года 14:57
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Северстали до 1285,78 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Северстали" с 1538,71 руб. до 1285,78 руб., что предполагает 42%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали"...    читать дальше
23 октября 2025 года 14:30
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6650-6740п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6740 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при средней волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "Несмотря на вчерашнюю коррекцию S&P 500, технические факторы...    читать дальше
23 октября 2025 года 14:05
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании в пятницу, 24 октября, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". По их мнению, этому способствуют сразу несколько факторов: недельная инфляция ускорилась до 8,08% в годовом выражении, перегрев на рынке труда,...    читать дальше
23 октября 2025 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Татнефти с целью 523,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Татнефти" с целью 523,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,99%, стоп-приказ: 619,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
23 октября 2025 года 13:03
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ЛУКОЙЛа и Роснефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", попавших в санкционный список SDN, сообщается в обзоре аналитиков. Министерство финансов США внесло "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и их дочерние компании в санкционный список SDN. Сделки с ними запрещаются начиная с...    читать дальше
23 октября 2025 года 12:32
Снижение ставки ЦБ РФ в октябре может составить 50-100 б.п. - ПСБ
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "Стабильность инфляционных ожиданий населения на фоне умеренного и предсказуемого роста ценовых...    читать дальше
23 октября 2025 года 12:12
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ММК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитика Анастасии Поповой. Эмитент представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9М25. "Компания отчиталась на...    читать дальше
23 октября 2025 года 11:50
Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным - банк "Санкт-Петербург"
Торговый диапазон 11,3-11,5 руб./юань пока остается актуальным, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В первой половине среды рубль слабел, но по итогам дня он смог укрепиться на Мосбирже, - отмечают аналитики. - На стороне российской валюты в моменте мог играть фактор налогового периода,...    читать дальше
23 октября 2025 года 11:36
ЦБ РФ может снизить ставку на 100 б.п. в пятницу - банк "Санкт-Петербург"
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 100 б.п. в пятницу, 24 октября, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Опубликованные в среду данные за октябрь указали на сохранение инфляционных ожиданий населения РФ у 12,6%, несмотря на удорожание товаров-маркеров и на негативный новостной фон...    читать дальше
23 октября 2025 года 11:11
Инвесторам стоит обратить внимание на акции IT-компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции российских IT-компаний, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. "Переход администрации США к санкциям в отношении РФ означает эскалацию геополитических рисков и новое давление на рынок акций, - отмечает эксперт в...    читать дальше
23 октября 2025 года 10:48
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ОГК-2
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "ОГК-2", оценивая потенциал снижения их на уровне 70%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Акционеры "ОГК-2" на внеочередном общем собрании (ВОСА) одобрили дивиденды за 2024 год в размере 0,06 руб. на...    читать дальше
23 октября 2025 года 10:31
Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600п в четверг - ПСБ
Российский рынок акций останется в четверг под давлением со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Давление на российские акции со...    читать дальше
23 октября 2025 года 10:16
Ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 17% в октябре - БКС Экспресс
Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 17% годовых по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Рост потребительских цен в России с 14 по 20 октября ускорился до 0,22% с 0,21% в предыдущий...    читать дальше
