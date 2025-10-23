"Финам" рекомендует "держать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $137,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 4,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"Паи фона за последние месяцы показали значительный рост на фоне новостей о снижении добычи урана крупнейшими производителями, а также заявления о сотрудничестве американских технологических гигантов с операторами АЭС и разработчиками малых модульных реакторов. Однако столь стремительное ралли привело к тому, что существенная часть компаний из состава фонда уже приблизилась к своим справедливым оценкам или превысила их, - отмечает эксперт. - В середине октября 2025 года снижение спотовых цен на уран усилило давление на рынок. На основании всего вышеизложенного мы придерживаемся нейтрального взгляда".

VanEck Uranium and Nuclear ETF - это биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана.

