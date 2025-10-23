Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- продажи домов на вторичном рынке США в сентябре;

- операционные результаты "РусГидро", "Норникеля" и МФК "Займер" за 3К25;

- совет директоров "ЛУКОЙЛа" по дивидендам за 9М25;

- саммит ЕС в Брюсселе, обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций и конфискации замороженных российских активов.

- квартальные результаты Amazon.com Inc., Intel Corp., Honeywell International, Freeport-McMoran и Ford Motor.

- финансовые результаты "ММК" за 3К25 по МСФО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.