Рынок акций РФ подрос и стабилизировался выше 2650п по индексу МосБиржи в ожидании новостей по геополитике

Москва. 22 октября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после снижения накануне на публикациях западных СМИ, зародивших сомнения в скором урегулировании украинского конфликта; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $63 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался выше отметки 2650 пунктов, инвесторы ожидают геополитических и санкционных новостей, а также итогов заседания ЦБ РФ в пятницу.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2653 пункта (+0,8%, днем индекс поднимался до 2678 пунктов), индекс РТС - 1023,52 пункта (+0,4%); лидировали в росте акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 октября, составил 81,6549 руб. (+30,74 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,1%).

Подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставили на паузу, сообщил во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. "Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По его информации, несмотря на то, что состоявшийся днем ранее телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Необходимости в очной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на данный момент нет, сообщил 21 октября телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме. "Чиновник сказал CBS News, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Последующая очная встреча между ними не нужна", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "в ближайшем будущем".

Президент США Дональд Трамп заявил, что позже на этой неделе будет лучше понимать, каковы перспективы организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Через два дня нам сообщат, что мы будем делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что в вопросе украинского урегулирования "много всего происходит".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, что Россия продолжает подготовку к возможному саммиту лидеров РФ и США и сосредотачивает основное внимание на его содержательной стороне, а не на графиках и форматах. "Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне, чем мы и занимаемся в свете поручений (президента РФ - ИФ), которые мы имеем", - сообщил замминистра журналистам.

Также Рябков заявил, что Россия должна убедиться в устойчивости отказа нынешней администрации США от враждебного антироссийского курса для избежания гонки стратегических вооружений, поддержания приемлемого уровня предсказуемости в этой сфере.

Тем временем ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал в среду оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения - в октябре они не изменились.

Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре остались на уровне сентября - 12,6% (минимум за год, вблизи уровня сентября 2024 года - 12,5%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре снизилась с 14,7% до 14,1% (между уровнем мая 2024 года - 14,0% - и июля 2024 года - 14,2%).

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились (до средних значений 2023 года), в том числе на фоне запланированного увеличения налогов с января 2026 года.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи отыграл часть потерь вторника, однако вернуть рубеж 2700 пунктов не удалось. Поток различных слухов и заявлений касательно саммита президентов РФ и США в Будапеште не вселяет уверенности. Тем не менее венгерский премьер Виктор Орбан заверил, что встреча готовится, но ее дата еще не определена.

На сырьевых рынках картина сложилась неоднозначная. Нефть Brent подорожала на перспективах снижения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином и разговорах о возможном сокращении поставок российской нефти в Индию из-за давления США. Вместе с тем на этих же ожиданиях глобальной торговой "оттепели" подешевело золото, тройская унция откатилась к $4050. ЦБ РФ опубликовал данные о том, что в октябре инфляционные ожидания населения не изменились и составили 12,6%. Позднее в среду Росстат опубликует недельный отчет по инфляции. Оба показателя важны в контексте пятничного заседания ЦБ, напомнил эксперт.

В четверг совет директоров "ЛУКОЙЛа" обсудит рекомендацию по дивидендам, "Русгидро" (MOEX: HYDR) обнародует операционные результаты за 9 месяцев, "Норникель" - итоги производственной деятельности за январь-сентябрь, "ММК" и "Займер" (MOEX: ZAYM) - финрезультаты за третий квартал. С учетом различных мнений о том, как поступит ЦБ РФ с ключевой ставкой в эту пятницу, настроения на рынке до конца недели могут быть выжидательными. Движения индекса МосБиржи могут усиливаться на геополитических новостях. Прогноз на 23 октября - колебания в коридоре 2625-2725 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи находится в боковом тренде на фоне неопределенности по поводу перспектив переговоров России и США. Обе стороны продемонстрировали готовность к диалогу, поэтому полностью оптимизм участников рынка не угас. Инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ РФ, остались неизменными. Теперь фокус внимания участников рынка сосредоточен на последних недельных данных Росстата по инфляции в преддверии решения ЦБ по ставке.

"В целом новостной фон остается напряженным: СМИ сообщают о том, что в США предложили три проекта, усиливающих давление на Москву. Уже в этот четверг ожидается согласование 19-го пакета санкций со стороны ЕС, направленного на российский энергетический сектор. Ранее, 20 октября, Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа от импорта газа из России: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих соглашений", - отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вечером оставался в "плюсе", но отступил от максимумов дня, не получив новых обнадеживающих геополитических сигналов.

Акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,4%, до 0,4285 рубля) подскочили после одобрения акционерами дивидендов в размере 0,0598 руб. за 2024 год с текущей доходностью 13,9% и закрытием реестра 5 ноября. "Префы" "Сургутнефтегаза" краткосрочно продолжают чувствовать себя лучше рынка на фоне укрепления доллара к рублю. Дальнейший уверенный рост "префов" "Сургутнефтегаза", скорее всего, будет наблюдаться в случае актуальности хотя бы одного из перечисленных факторов: девальвации рубля, возвращения к повышению цен на нефть, улучшения настроений на фондовом рынке РФ и перспективы ослабления энергетических санкций Запада. При более "медвежьем" сценарии котировки вскоре вернутся к обновлению годовых минимумов, считает аналитик.

В целом покупки на рынке акций РФ ограничивались геополитической неопределенностью, в частности, в отношении возможного саммита Путина и Трампа. Вторая половина недели в РФ может характеризоваться снижением и обновлением годового минимума 2521 пункт по индексу МосБиржи в случае ослабления надежд на скорое заключение мирного соглашения, а также при сохранении ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании на уровне 17% (базовый сценарий), возможно, с умеренно жестким сигналом. Оживить покупки российских акций, в то же время, могли бы позитивные сдвиги на геополитическом фронте, в частности, подтверждение запланированных на высшем уровне встреч представителей России, США и Украины, считает Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), в Европе также нет единого вектора (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,04-1,1%, DAX просел на 0,7%), "минусуют" Штаты (индексы акций к 18:50 МСК просели на 0,2-0,7% во главе с Nasdaq).

В Японии поддержку рынку оказали новости о том, что новый премьер-министр страны Санаэ Такаити готовит масштабный пакет мер стимулирования экономики для борьбы с инфляцией, сообщает агентство Reuters.

Экспорт Японии в сентябре увеличился на 4,2% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,414 трлн иен ($62 млрд), сообщило министерство финансов. Это первое повышение показателя за последние пять месяцев (с апреля). Аналитики в среднем ожидали роста на 4,6%, сообщает Trading Economics.

Импорт повысился на 3,3% и составил 9,648 трлн иен (максимальный показатель за восемь месяцев). Эксперты прогнозировали прирост на 0,6%.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растут второй день подряд на оптимизме по поводу торговых переговоров США и Индии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,93 за баррель (+2,6% и +0,5% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $58,88 за баррель (+2,9% и +0,4% во вторник).

Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

Между тем новости о том, что подготовка анонсированной ранее встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным поставлена на паузу, усилили опасения относительно введения дополнительных ограничений на российские поставки.

Позитивным фактором для нефтяного рынка также стало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв.

Тем временем, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 961 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали увеличения на 1,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 октября, сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 770 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+12,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+7%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (+6,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4,5%), "ОГК-2" (+4,4%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+3,9%).

Акционеры ПАО "ОГК-2" утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,0598 руб. на акцию, сообщила компания по итогам внеочередного собрания. Дивидендная отсечка установлена на 5 ноября 2025 г. Общая сумма выплат составит 8,15 млрд руб. (74,5% чистой прибыли по РСБУ за 2024 г.).

Снизились акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-4,1%), "префы" ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (-3,3%), бумаги ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,76 млрд рублей (из них 7,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,78 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,67 млрд рублей на акции "Газпрома").