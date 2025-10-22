.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Инфляционные ожидания россиян в октябре не изменились
ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре...
 
С бизнеса суды взыскали за полугодие 3 млрд руб. налогов и сборов
Сумма удовлетворенных судами требований о взыскании налогов и сборов с бизнеса в первом полугодии достигла 3 млрд руб. Это следует из статданных, опубликованных судебным департаментом при Верховном суде (ВС), пишут "Ведомости". Всего за первые 6...
 
Зависимость регионов РФ от дотаций рекордно снизилась
Зависимость регионов от дотаций центра в 2025 году рекордно снизилась. Доля трансфертов из федеральной казны в общем объеме доходов консолидированных бюджетов в 1-м полугодии 2025 г. снизилась до 14,9% - минимума за 6 лет. Об этом говорится в...
 
22 октября 2025 года 19:00

"Финам" понизил рейтинг акций Halliburton до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Halliburton Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне $25,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 3,7%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедший отчет за III квартал наконец показал некоторое восстановление основных показателей в квартальном выражении, хотя годовая динамика по-прежнему негативная, - пишет эксперт. - При этом на фоне умеренно положительной отчетности сегодня акции растут более чем на 8%, а с момента нашей идеи от 30 апреля они выросли почти на 20%. Акции Halliburton все еще отличаются невысокой оценкой по мультипликаторам и неплохими выплатами акционерам. В то же время сниженные цены на нефть в большей степени могут отразиться на инвестиционной активности в ключевом для Halliburton североамериканском регионе. На этом фоне мы считаем, что после недавнего роста среднесрочный апсайд в акциях компании уже не так велик".

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    США-HALLIBURTON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 октября 2025 года 19:30
Рынок акций РФ подрос и стабилизировался выше 2650п по индексу МосБиржи в ожидании новостей по геополитике
Москва. 22 октября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после снижения накануне на публикациях западных СМИ, зародивших сомнения в скором урегулировании украинского конфликта; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $63 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался выше отметки 2650 пунктов, инвесторы ожидают геополитических и санкционных новостей, а также итогов заседания ЦБ РФ в пятницу.    читать дальше
22 октября 2025 года 19:20
Рубль в среду сумел умеренно подрасти в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам октября
Москва. 22 октября. Китайский юань развернулся вниз и подешевел на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль повысился благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам октября. При этом участники рынка постепенно снижают активность в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
22 октября 2025 года 18:42
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Интер РАО до 7,09 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Интер РАО" с 7,77 руб. до 7,09 руб., что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 151% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "С начала октября акции "Интер РАО" снизились на...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:24
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 17% в пятницу - "Газпромбанк Инвестиции"
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Годовая инфляция возобновила рост: в первые две недели октября недельная инфляция оба раза превысила показатели прошлого года и составила 0,23 и 0,21%...    читать дальше
22 октября 2025 года 18:03
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Henderson
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), сообщается в комментарии аналитика брокера Никиты Степанова. "Выручка эмитента за девять месяцев и сентябрь 225 года растет в рамках ожиданий. В первой половине года темпы роста снизились из-за...    читать дальше
22 октября 2025 года 17:41
Цена золота в целом обладает потенциалом роста к $5000/унц. - ПСБ
Среднесрочная позитивная оценка стоимости золота сохраняется, котировки драгметалла в целом обладают потенциалом выхода в район $5000 за тройскую унцию, сообщается в материале эксперта банка ПСБ Богдана Зварича. Цена на золото за последние два дня откатилась от исторических максимумов,...    читать дальше
22 октября 2025 года 17:15
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $193,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 15,2%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Бумаги эмитента продолжили...    читать дальше
22 октября 2025 года 16:51
Ослабление рубля к доллару, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы - "Т-Инвестиции"
Тренд на ослабление рубля к доллару США, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, прогноз на конец 2025 года составляет 91,5 руб./$1, в 2026 году - 96,1 руб./$1, говорится в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год. Экспортная выручка остается слабой, тогда как импорт оживится за...    читать дальше
22 октября 2025 года 16:28
Отношение к акциям ОГК-2 остается осторожным - ПСБ
Фундаментально отношение к акциям "ОГК-2" остается осторожным, бумаги могут быть интересным объектом для спекуляций, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Эмитент сообщил, что внеочередное собрание акционеров "со второго захода" утвердило выплату дивиденды за 2024 год в...    читать дальше
22 октября 2025 года 16:06
"Т-Инвестиции" прогнозируют ставку ЦБ РФ на уровне 17% на конец 2025г
"Т-Инвестиции" прогнозируют ключевую ставку Банка России на уровне 17% годовых на конец текущего года и 10% годовых на конец следующего года, сообщается в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год. "На фоне замедления экономики и сокращения бюджетного стимула у ЦБ остается пространство...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:43
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Северстали
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1580 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова. Эмитент представил сильные операционные и слабые финансовые результаты за третий квартал 2025 года,...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:23
Акции НоваБев остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "НоваБев Групп" остаются привлекательными для долгосрочных вложений благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "Винлаб" и устойчивым позициям компании на рынке, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Алкогольная розничная сеть "ВинЛаб", входящая в...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:05
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6690-6770п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6690-6770 пунктов в среду при нейтральном балансе рисков и средней волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные 10 октября. Технические факторы указывают на...    читать дальше
22 октября 2025 года 14:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1043,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1043,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,35%, стоп-приказ: 862,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
22 октября 2025 года 14:25
ПСБ сохраняет позитивную оценку акций НоваБев
Аналитики банка ПСБ сохраняют позитивную оценку акций "НоваБев Групп" и подтверждают целевой ориентир на 12 месяцев на уровне 576 рублей за бумагу, сообщается в комментарии. "НоваБев Групп" планирует, что "ВинЛаб" увеличит выручку до 200 млрд рублей к концу 2029 года за счет дальнейшего расширения...    читать дальше
