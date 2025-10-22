"Финам" понизил рейтинг акций Halliburton до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Halliburton Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне $25,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 3,7%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедший отчет за III квартал наконец показал некоторое восстановление основных показателей в квартальном выражении, хотя годовая динамика по-прежнему негативная, - пишет эксперт. - При этом на фоне умеренно положительной отчетности сегодня акции растут более чем на 8%, а с момента нашей идеи от 30 апреля они выросли почти на 20%. Акции Halliburton все еще отличаются невысокой оценкой по мультипликаторам и неплохими выплатами акционерам. В то же время сниженные цены на нефть в большей степени могут отразиться на инвестиционной активности в ключевом для Halliburton североамериканском регионе. На этом фоне мы считаем, что после недавнего роста среднесрочный апсайд в акциях компании уже не так велик".

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.