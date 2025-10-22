ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 17% в пятницу - "Газпромбанк Инвестиции"

ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Годовая инфляция возобновила рост: в первые две недели октября недельная инфляция оба раза превысила показатели прошлого года и составила 0,23 и 0,21% соответственно, отмечают эксперты в комментарии. Главный драйвер роста - цены на топливо и некоторые плодоовощи из-за сдвига сезонности.

Банк России оценил сезонно-скорректированную сентябрьскую месячную инфляцию в годовом выражении (SAAR) в 6,7% в отличие от летних месяцев, когда показатель находился вблизи целевого значения в 4%. В годовом выражении инфляция на 13 октября достигла 8,08%.

"Мы полагаем, что Банк России может занять выжидательную позицию, - прогнозируют эксперты сервиса. - На предстоящем в пятницу заседании по ключевой ставке регулятор может оставить ее на текущем уровне в 17% годовых. Однако гораздо важнее будет новые среднесрочные прогнозы по ключевой ставке и инфляции: они могут сильно повлиять на дальнейшие настроения на рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.