Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 17% в пятницу - "Газпромбанк Инвестиции"
22 октября 2025 года 18:24
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 17% в пятницу - "Газпромбанк Инвестиции"
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Годовая инфляция возобновила рост: в первые две недели октября недельная инфляция оба раза превысила показатели прошлого года и составила 0,23 и 0,21% соответственно, отмечают эксперты в комментарии. Главный драйвер роста - цены на топливо и некоторые плодоовощи из-за сдвига сезонности. Банк России оценил сезонно-скорректированную сентябрьскую месячную инфляцию в годовом выражении (SAAR) в 6,7% в отличие от летних месяцев, когда показатель находился вблизи целевого значения в 4%. В годовом выражении инфляция на 13 октября достигла 8,08%. "Мы полагаем, что Банк России может занять выжидательную позицию, - прогнозируют эксперты сервиса. - На предстоящем в пятницу заседании по ключевой ставке регулятор может оставить ее на текущем уровне в 17% годовых. Однако гораздо важнее будет новые среднесрочные прогнозы по ключевой ставке и инфляции: они могут сильно повлиять на дальнейшие настроения на рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
22 октября 2025 года 19:30
