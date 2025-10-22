Цена золота в целом обладает потенциалом роста к $5000/унц. - ПСБ

Среднесрочная позитивная оценка стоимости золота сохраняется, котировки драгметалла в целом обладают потенциалом выхода в район $5000 за тройскую унцию, сообщается в материале эксперта банка ПСБ Богдана Зварича.

Цена на золото за последние два дня откатилась от исторических максимумов, установленных чуть ниже $4400, в район $4000 за унцию, констатирует эксперт.

Причины снижения, по его мнению, следующие:

- высокий уровень перекупленности;

- фиксация прибыли после сильной волны роста;

- укрепление доллара США на международном валютном рынке.

"Несмотря на краткосрочное сохранение рисков продолжения коррекции, среднесрочно продолжаем позитивно смотреть на металл и считаем, что у него есть потенциал выхода в район $5000 за унцию", - пишет Зварич в обзоре.

Способствовать этому, на взгляд аналитика банка, будут несколько факторов:

- торговые противостояния в мировой экономике;

- риски по доллару из-за роста госдолга и расходов в США;

- смягчение кредитно-денежной политики ФРС США.

"В такой ситуации инвесторы будут фокусироваться на активах, хеджирующих риски по доллару, в частности, на драгметаллах, и в первую очередь на золоте", - указывает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.