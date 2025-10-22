"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $193,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 15,2%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Бумаги эмитента продолжили быстрый подъем в последние недели на фоне общего ралли в технологическом секторе США, при этом с начала 2025 года они подскочили более чем на 40% и заметно превысили целевую цену, несмотря на ожидаемые довольно скромные темпы роста финпоказателей компании в ближайшие годы, констатирует эксперт.

"Долгосрочные перспективы Applied Materials, на наш взгляд, остаются неплохими и обусловлены положительными ожиданиями по рынку полупроводников в целом, однако инвесторы, по-видимому, в данный момент полностью игнорируют краткосрочные риски, связанные с повышенной макроэкономической неопределенностью в мире и экспортными ограничениями в США, - пишет Додонов в обзоре. - Поэтому мы считаем текущий ценовой уровень акций Applied Materials неустойчивым и видим значительную вероятность существенной коррекции в них".

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.