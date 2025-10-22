.
Мнения аналитиков
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Инфляционные ожидания россиян в октябре не изменились
ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения, в октябре они не изменились. Как следует из опроса "инФОМ" по заказу Банка России, инфляционные ожидания в октябре...
 
С бизнеса суды взыскали за полугодие 3 млрд руб. налогов и сборов
Сумма удовлетворенных судами требований о взыскании налогов и сборов с бизнеса в первом полугодии достигла 3 млрд руб. Это следует из статданных, опубликованных судебным департаментом при Верховном суде (ВС), пишут "Ведомости". Всего за первые 6...
 
Зависимость регионов РФ от дотаций рекордно снизилась
Зависимость регионов от дотаций центра в 2025 году рекордно снизилась. Доля трансфертов из федеральной казны в общем объеме доходов консолидированных бюджетов в 1-м полугодии 2025 г. снизилась до 14,9% - минимума за 6 лет. Об этом говорится в...
 
22 октября 2025 года 16:28

Отношение к акциям ОГК-2 остается осторожным - ПСБ

Фундаментально отношение к акциям "ОГК-2" остается осторожным, бумаги могут быть интересным объектом для спекуляций, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Эмитент сообщил, что внеочередное собрание акционеров "со второго захода" утвердило выплату дивиденды за 2024 год в размере 0,0598 руб. на акцию (реестр акционеров, имеющих право на их получение, будет составлен по состоянию на 5 ноября 2025 года).

Новость имеет поддерживающий характер для бумаг компании, считает аналитик банка.

"Доходность дивидендных выплат при текущей цене акций составляет около 13,8%. "Исходя из среднесрочных ожиданий по ключевой ставке, допускаем сужение к "отсечке" дивидендной доходности до 12-12,5%, что предполагает рост котировок до 0,48-0,5 руб. за акцию. Там же расположена верхняя граница среднесрочного восходящего канала, в котором цена бумаги движется последние десять месяцев", - указывает он в обзоре.

"Фундаментально наше осторожное отношение к бумаге не меняется. "ОГК-2" не предоставляет отчетность. В рамках текущей сложной ситуации на рынке мощности ждать от компании активного роста финпоказателей, как и дивидендов по итогам 2025 года, по нашему мнению, вряд ли стоит, - пишет эксперт ПСБ. - Ее бумаги рассматриваем как интересный объект в первую очередь для спекуляций. Учитывая туманные экономические перспективы, прохождение дивотсечки "в бумагах" считаем рискованным - в отсутствие устойчивого роста рынка закрытие постдивидендного гэпа скорее будет длительным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ОГК2-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 октября 2025 года 17:41
Цена золота в целом обладает потенциалом роста к $5000/унц. - ПСБ
Среднесрочная позитивная оценка стоимости золота сохраняется, котировки драгметалла в целом обладают потенциалом выхода в район $5000 за тройскую унцию, сообщается в материале эксперта банка ПСБ Богдана Зварича. Цена на золото за последние два дня откатилась от исторических максимумов,...    читать дальше
22 октября 2025 года 17:15
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $193,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 15,2%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Бумаги эмитента продолжили...    читать дальше
22 октября 2025 года 16:51
Ослабление рубля к доллару, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы - "Т-Инвестиции"
Тренд на ослабление рубля к доллару США, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, прогноз на конец 2025 года составляет 91,5 руб./$1, в 2026 году - 96,1 руб./$1, говорится в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год. Экспортная выручка остается слабой, тогда как импорт оживится за...    читать дальше
22 октября 2025 года 16:06
"Т-Инвестиции" прогнозируют ставку ЦБ РФ на уровне 17% на конец 2025г
"Т-Инвестиции" прогнозируют ключевую ставку Банка России на уровне 17% годовых на конец текущего года и 10% годовых на конец следующего года, сообщается в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год. "На фоне замедления экономики и сокращения бюджетного стимула у ЦБ остается пространство...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:43
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Северстали
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1580 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова. Эмитент представил сильные операционные и слабые финансовые результаты за третий квартал 2025 года,...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:23
Акции НоваБев остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "НоваБев Групп" остаются привлекательными для долгосрочных вложений благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "Винлаб" и устойчивым позициям компании на рынке, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Алкогольная розничная сеть "ВинЛаб", входящая в...    читать дальше
22 октября 2025 года 15:05
S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6690-6770п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6690-6770 пунктов в среду при нейтральном балансе рисков и средней волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. "S&P 500 полностью отыграл потери, понесенные 10 октября. Технические факторы указывают на...    читать дальше
22 октября 2025 года 14:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1043,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1043,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,35%, стоп-приказ: 862,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
22 октября 2025 года 14:25
ПСБ сохраняет позитивную оценку акций НоваБев
Аналитики банка ПСБ сохраняют позитивную оценку акций "НоваБев Групп" и подтверждают целевой ориентир на 12 месяцев на уровне 576 рублей за бумагу, сообщается в комментарии. "НоваБев Групп" планирует, что "ВинЛаб" увеличит выручку до 200 млрд рублей к концу 2029 года за счет дальнейшего расширения...    читать дальше
22 октября 2025 года 14:05
Яндекс, Ozon, Циан и HeadHunter - самые зрелые и устойчивые представители российского IT-сектора - "Т-Инвестиции"
самые зрелые и устойчивые представители российского IT-сектора, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций". В настоящий момент отечественные IT-компании переживают не лучшие времена. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на их котировки, по мнению главного аналитика...    читать дальше
22 октября 2025 года 13:12
Короткие флоатеры - лучший вариант для инвесторов на период неопределенности - "Т-Инвестиции"
Короткие облигации с плавающим купоном (флоатеры) - лучший вариант для инвесторов на период неопределенности, говорится в стратегии аналитиков "Т-Инвестиций". "Кривая ОФЗ по-прежнему находится на ощутимые 170-190 б. п. ниже ключевой ставки, - отмечает аналитик Юрий Тулинов. - Это значит, что рынок...    читать дальше
22 октября 2025 года 12:43
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Эталона
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций МКПАО "Эталон Групп" ("Эталон"), сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Несмотря на отставание динамики продаж относительно других публичных девелоперов в III квартале 2025 года, мы...    читать дальше
22 октября 2025 года 12:17
Снижение цен на золото может составить 30% с текущих уровней - "ВТБ Мои Инвестиции"
Снижение цен на золото может составить 30% с текущих уровней, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева. "По итогам торгов вторника котировки драгметалла обвалились более чем на 6% - это крупнейшее падение за десятилетие, - констатирует эксперт. -...    читать дальше
22 октября 2025 года 11:55
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Ритейлер мужской одежды опубликовал предварительные результаты выручки за первые девять месяцев 2025 года. Эмитент...    читать дальше
22 октября 2025 года 11:36
"БКС МИ" подтверждает нейтальную оценку акций Северстали
"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтальную оценку акций "Северстали" с целевой ценой 1000 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 8% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "Северсталь" опубликовала отчет по МСФО за III квартал: выручка и EBITDA сократились на 18% и 45%...    читать дальше
