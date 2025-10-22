Отношение к акциям ОГК-2 остается осторожным - ПСБ

Фундаментально отношение к акциям "ОГК-2" остается осторожным, бумаги могут быть интересным объектом для спекуляций, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Эмитент сообщил, что внеочередное собрание акционеров "со второго захода" утвердило выплату дивиденды за 2024 год в размере 0,0598 руб. на акцию (реестр акционеров, имеющих право на их получение, будет составлен по состоянию на 5 ноября 2025 года).

Новость имеет поддерживающий характер для бумаг компании, считает аналитик банка.

"Доходность дивидендных выплат при текущей цене акций составляет около 13,8%. "Исходя из среднесрочных ожиданий по ключевой ставке, допускаем сужение к "отсечке" дивидендной доходности до 12-12,5%, что предполагает рост котировок до 0,48-0,5 руб. за акцию. Там же расположена верхняя граница среднесрочного восходящего канала, в котором цена бумаги движется последние десять месяцев", - указывает он в обзоре.

"Фундаментально наше осторожное отношение к бумаге не меняется. "ОГК-2" не предоставляет отчетность. В рамках текущей сложной ситуации на рынке мощности ждать от компании активного роста финпоказателей, как и дивидендов по итогам 2025 года, по нашему мнению, вряд ли стоит, - пишет эксперт ПСБ. - Ее бумаги рассматриваем как интересный объект в первую очередь для спекуляций. Учитывая туманные экономические перспективы, прохождение дивотсечки "в бумагах" считаем рискованным - в отсутствие устойчивого роста рынка закрытие постдивидендного гэпа скорее будет длительным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.