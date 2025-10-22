Акции НоваБев остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НоваБев Групп" остаются привлекательными для долгосрочных вложений благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "Винлаб" и устойчивым позициям компании на рынке, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Алкогольная розничная сеть "ВинЛаб", входящая в состав Novabev Group, представила целевые показатели стратегии развития до 2029 года.

Отдельно отмечены меры по кибербезопасности после недавней хакерской атаки. "ВинЛаб" сообщает о полном восстановлении IT-инфраструктуры, ее модернизации, усилении сетевой сегментации и пересмотре системы резервного копирования.

Эксперты сервиса указывают на амбициозные цели эмитента по удвоению выручки розничной сети "ВинЛаб" и считают их достижимыми (в два раза к 2029 году, до уровня 200 млрд рублей). При этом обращается внимание, что в стратегии не было представлено конкретных планов и сроков по выводу сети "ВинЛаб" на IPO.

Акции "Новабев" остаются интересными для долгосрочного инвестора благодаря опережающему росту сегмента розничной торговли "ВинЛаб" и устойчивым позициям компании на рынке, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.