INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1043,6 руб
22 октября 2025 года 14:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1043,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1043,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,35%, стоп-приказ: 862,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания придерживается взвешенной инвестиционной политики, временно приостанавливая дивиденды ради финансирования модернизации и повышения операционной эффективности. Кредитные рейтинги остаются на максимальном уровне (AAA), что отражает низкий уровень долга и устойчивость бизнес-модели. Эксперты инвесткомпании считают, что давление высокой ключевой ставки и слабый внутренний спрос во многом уже учтены в оценке компании, по мере смягчения политики ЦБ и восстановления строительной активности они допускают пересмотр мультипликаторов вверх. "С технической точки зрения цена ретестирует ключевую поддержку и формирует разворотную модель "голова и плечи"; при позитивном новостном фоне и общем рыночном оптимизме вероятен восходящий импульс с переходом к восстановлению, - указывают в "Финаме". - При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 862,2 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6". "Северсталь" - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, основные активы которой расположены в России. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
22 октября 2025 года 17:41
