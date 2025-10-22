ПСБ сохраняет позитивную оценку акций НоваБев

Аналитики банка ПСБ сохраняют позитивную оценку акций "НоваБев Групп" и подтверждают целевой ориентир на 12 месяцев на уровне 576 рублей за бумагу, сообщается в комментарии.

"НоваБев Групп" планирует, что "ВинЛаб" увеличит выручку до 200 млрд рублей к концу 2029 года за счет дальнейшего расширения сети магазинов в существующих и новых регионах присутствия, развития и трансформации онлайн-сегмента, а также улучшения ценностного предложения за счет совершенствования функционала программы лояльности и запуска новых услуг.

"Сеть магазинов - основной драйвер выручки "НоваБев", - пишет эксперт банка Екатерина Крылова. - Раскрытие целевых ориентиров может предшествовать потенциальному размещению на бирже, о котором компания говорила в начале этого года. У нас положительный взгляд на "НоваБев". Несмотря на ожидаемое и временное замедление темпов роста во втором полугодии из-за кибератак на "ВинЛаб" в первом полугодии, у компании есть потенциал роста (фокус на эффективности открытых магазинов), у нее низкая долговая нагрузка (1,1х), и она платит дивиденды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.