Высока вероятность снижения котировок золота до $3950/унц. - "Финам"

Высока вероятность снижения котировок золота до $3950 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Николая Дудченко.

Во вторник цена на золото провалилась сразу на 5,3%, а это означает, что 21.10 стал худшей торговой сессией для цены на золото в 2025 году, отмечает эксперт.

Текущая просадка цены золота может быть связана со смягчением риторики Трампа в отношении Китая, а также, возможно, и возросшими ожиданиями завершения шатдауна в США, считает Дудченко. Аналитик обращает внимание на заявление экономического советника Белого дома К. Хассета о том, что, вероятнее всего, шатдаун завершится уже на текущей неделе.

"Технически вопрос с продолжением коррекции все еще открыт, - указывает эксперт инвесткомпании. - Если переключиться на более краткосрочный 4-х часовой график, то можно заметить, что после пробоя нижней границы ценового канала цена на золото пытается в настоящее время вернуться к этой границе - это классическая ситуация на рынке, когда пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот. Быки активно цепляются за уровень $4113,7, однако смогут ли они удержаться выше этой отметки - большой вопрос. Полагаем, что пока все же выше вероятность увидеть уровень $3950 за тройскую унцию".

