"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Эталона

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций МКПАО "Эталон Групп" ("Эталон"), сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Несмотря на отставание динамики продаж относительно других публичных девелоперов в III квартале 2025 года, мы все равно оцениваем операционные результаты умеренно позитивно. В натуральном выражении динамика близка к результатам "Группы ЛСР" благодаря смещению структуры продаж в высокие ценовые сегменты. Также отмечаем неплохую динамику продаж в ЖК Shagal - крупнейшем проекте эмитента, - пишут эксперты. - Сохраняем "негативный" взгляд. Ожидаем отрицательный финансовый результат по итогам текущего года".

