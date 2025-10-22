Снижение цен на золото может составить 30% с текущих уровней - "ВТБ Мои Инвестиции"

Снижение цен на золото может составить 30% с текущих уровней, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева.

"По итогам торгов вторника котировки драгметалла обвалились более чем на 6% - это крупнейшее падение за десятилетие, - констатирует эксперт. - Рынок получил сильный импульс вниз. С учетом того, что котировки золота на 80% оторвались от себестоимости его производства, "нормализация" рынка может предполагать снижение цен примерно на 30%".

По мнению Клещева, инвесторам в золото стоит обратить внимание на другие рынки. По отношению ко многим сырьевым и финансовым активам золото показало свои многолетние максимумы. Это справедливо также к соотношению цены золота и индекса Мосбиржи, подчеркивает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.