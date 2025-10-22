"БКС МИ" подтверждает нейтальную оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтальную оценку акций "Северстали" с целевой ценой 1000 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 8% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Северсталь" опубликовала отчет по МСФО за III квартал: выручка и EBITDA сократились на 18% и 45% соответственно в годовом (г/г) и на 3% и 10% в квартальном сопоставлении (к/к). Скорректированная чистая прибыль упала на 20% к/к и 62% г/г, свободный денежный поток остался в положительной зоне (+89% к/к, но -84% г/г).

"Долгосрочно сохраняем "нейтральный" взгляд на бумагу, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - На данный момент Р/Е в спотовых ценах выше среднеисторического (14,1х против 8x). Мы считаем, что отрасль восстановится, а рубль ослабнет. Все это приведет к переоценке Р/Е".

