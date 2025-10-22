Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций НоваБев

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НоваБев Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Стратегические планы эмитента по "ВинЛаб" почти полностью согласуются с нашими прогнозами. Планируемое удвоение выручки к 2029 году отражает намерение "НоваБев Групп" добиться такого же результата на консолидированном уровне. Полагаем, что сосредоточение внимания на среднем и премиальном ценовых сегментах поможет повысить устойчивость компании в условиях стагнирующего рынка и планируемого повышения акцизного налога с 2026 года, - указывает эксперт. - Финансовые последствия недавней кибератаки удалось ограничить третьим кварталом без долговременного операционного ущерба. Оставляем в силе рейтинг "покупать" по бумаге".

