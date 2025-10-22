"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Транснефти

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены привилегированных акций "Транснефти", говорится в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 2026 года индексировать тарифы на услуги "Транснефти" по транспорту нефти в среднем на 5,1%. На столько же предлагается индексировать тарифы на транспортировку и перевалку нефтепродуктов с января 2026 года.

"Мы считаем новость несущественной для динамики "Транснефти" в самой ближайшей перспективе. Темпы индексации соответствует постановлению правительства РФ о правилах индексации тарифов на транспортировку нефти. Сильнее поддержать результаты в следующем году могут объемы, а именно потенциальная возможность для российских производителей нарастить нефтедобычу на 6% г/г (до 550 млн тонн) в рамках сделки с ОПЕК+, - пишут эксперты в материале инвесткомпании. - У нас "позитивный" взгляд на бумаги "Транснефти" - по мультипликатору P/E 3,6х на 2025 год привилегированные акции компании торгуются с дисконтом к историческому среднему в 5,3х".

